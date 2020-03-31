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Строительство метро в Мумбаи

31.03.2020 22:12 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

В Мумбаи строится новая линия метро. С вводом линии значительно улучшится ситуация с городским автомобильным и рельсовым транспортом. Рассосутся пробки. В этом гигантском проекте компании Robbins была поручена часть работ по проходке туннеля. Для выполнения этой работы Robbins вновь использует проверенные главные подшипники Liebherr. Начиная с июня 2018 года, два проходческих щита Robbins Crossover TBM осуществляли проходку параллельных туннелей длиной по 2,8 километра. Две машины длиной по 6,65 метра сочетают в себе характеристики машин Single Shield TBM и Earth Pressure Balance Machine и идеально подходят для применения в смешанной геологии. Они могут не только бурить в твердых породах, но и работать в мягких грунтах, используя винтовой конвейер на центральной линии каждой машины с перегородкой и разгрузочной заслонкой.

Смешанные грунты Мумбаи состоят из базальта, сланца, туфа и брекчии. Возможного давления грунтовых вод величиной до 2 бар. Такая смешанная геология создает особые проблемы как для машин, так и для материала.

Это, в свою очередь, предъявляет высокие требования к компонентам машин. Главные подшипники Liebherr специально разработаны для высоких постоянных нагрузок и надежного, безотказного бурения.

Со своей стороны, Liebherr, это больше, чем поставщик. Это партнер, на которого мы можем положиться в плане поставок самых важных компонентов для нашей машины, говорит Майк Коленич, директор Robbins по цепочке поставок.

Трехрядный роликовый подшипник диаметром 2640 миллиметров обеспечивает равномерное вращение и стабильную передачу нагрузки на щитки резака для достижения высочайшего качества отверстия.

Также для проекта была поставлена кольцевая шестерня Liebherr, диаметр которой составляет 1924 миллиметра. В целом компания Liebherr предоставила отличный продукт в рамках сжатых сроков, установленных клиентом.

Мы посетили производственные мощности Liebherr в Германии и были впечатлены общей организацией производственной линии, чистой и эффективной рабочей средой и предоставляемым обслуживанием клиентов, отмечает Матиас Иовин, руководитель проекта Mumbai Metro в Robbins.

Последние прорывы были осуществлены 3 и 22 октября 2019 года, когда машины прошли 499 метров между станциями Vidhan Bhavan и Churchgate. Как ожидается, к маю 2020 года будет пройдено 700 метров. Полностью же объект будет введен в эксплуатацию в декабре 2021 года.

www.liebherr.com
 
 
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В Мумбаи строится новая линия метро. С вводом линии значительно улучшится ситуация с городским автомобильным и рельсовым транспортом. Рассосутся пробки. В этом...
 
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