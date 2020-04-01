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Мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы предлагается ввести в Беларуси

01.04.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы предлагается ввести в Беларуси
В Беларуси подготовлен проект указа, предусматривающий возможность предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а также мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Документ разработан Госкомимуществом для оказания поддержки субъектам предпринимательства, чья деятельность наиболее подвержена неблагоприятному влиянию эпидемиологической ситуации (туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги и др.).

Нормы указа будут распространены на арендаторов (ссудополучателей) недвижимого имущества, находящегося в госсобственности, а также в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Беларуси и (или) ее административно-территориальных единиц.

В частности, проектом указа предусматривается предоставление по заявлению арендатора до 30 сентября 2020 года отсрочки по арендной плате за пользование недвижимым имуществом (возмещению расходов, связанных с его содержанием и эксплуатацией).

Арендодателям (ссудодателям) недвижимого имущества при предоставлении арендаторам такой отсрочки также предлагается установить отсрочку по арендной плате за землю, налогу на землю и на недвижимость с рассрочкой по 31 декабря 2020 года.

Мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы проектом указа предусматривается на срок до 30 сентября 2020 года.

Кроме того, государственным юридическим лицам предлагается дать право предоставлять покупателям, осуществляющим такие «уязвимые» виды деятельности, а также оказывающим бытовые услуги населению, до 30 сентября 2020 года отсрочку по оплате госимущества, проданного с рассрочкой.

Отсрочка предоставляется покупателю на срок, указанный в его заявлении. Погашение покупателем суммы отсрочки проводится ежемесячно равными долями с 1 октября по 31 декабря 2020 года. Проценты за пользование отсрочкой и рассрочкой предлагается не начислять.

«Проект указа согласован со всеми заинтересованными. При его разработке во внимание были приняты соответствующие обращения предпринимательских структур, в том числе коллективные», — отметили в пресс-службе.

По информации БелТА

 
 
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