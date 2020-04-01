ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Градообразующее предприятие Малоритского района подало в суд заявление о банкротстве

01.04.2020 10:26 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

СЗАО «КварцМелПром» обратилось в экономический суд Брестской области с заявлением о банкротстве, сообщает пресс-служба суда.


Фото: ais.by

Заявление приняли к рассмотрению, возбуждено производство. Защитный период для проверки оснований и обеспечения сохранности имущества должника суд установил до 15 апреля.

Временным управляющим по делу назначено ООО «МАБЛекс».

СЗАО «КварцМелПром» в свое время называли градообразующим предприятием Малоритского района. Свою историю компания ведет с 2008 года, когда она вошла в состав группы компаний «Трайпл». Предприятие занималось производством стеновых и облицовочных стройматериалов. Сырьевой базой стало Хотиславское месторождение мела и силикатных песков в Малоритском районе, сообщается на сайте ООО «Трайпл».

По состоянию на 1 января прошлого года предприятие в ходило в топ-3 основных производителей промышленной продукции. Его доля в общем объеме составляла 40%, сообщалось на сайте райисполкома.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости экономики
 
Мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы предлагается ввести в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика