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Градообразующее предприятие Малоритского района подало в суд заявление о банкротстве
01.04.2020 10:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
СЗАО «КварцМелПром» обратилось в экономический суд Брестской области с заявлением о банкротстве, сообщает пресс-служба суда.
Заявление приняли к рассмотрению, возбуждено производство. Защитный период для проверки оснований и обеспечения сохранности имущества должника суд установил до 15 апреля.
Временным управляющим по делу назначено ООО «МАБЛекс».
СЗАО «КварцМелПром» в свое время называли градообразующим предприятием Малоритского района. Свою историю компания ведет с 2008 года, когда она вошла в состав группы компаний «Трайпл». Предприятие занималось производством стеновых и облицовочных стройматериалов. Сырьевой базой стало Хотиславское месторождение мела и силикатных песков в Малоритском районе, сообщается на
По состоянию на 1 января прошлого года предприятие в ходило в топ-3 основных производителей промышленной продукции. Его доля в общем объеме составляла 40%, сообщалось на
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СЗАО «КварцМелПром» входит в группу компаний «Трайпл».
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