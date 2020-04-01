Градообразующее предприятие Малоритского района подало в суд заявление о банкротстве

Источник материала: Tut.by

СЗАО «КварцМелПром» обратилось в экономический суд Брестской области с заявлением о банкротстве, сообщает пресс-служба суда.



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Заявление приняли к рассмотрению, возбуждено производство. Защитный период для проверки оснований и обеспечения сохранности имущества должника суд установил до 15 апреля.

Временным управляющим по делу назначено ООО «МАБЛекс».

СЗАО «КварцМелПром» в свое время называли градообразующим предприятием Малоритского района. Свою историю компания ведет с 2008 года, когда она вошла в состав группы компаний «Трайпл». Предприятие занималось производством стеновых и облицовочных стройматериалов. Сырьевой базой стало Хотиславское месторождение мела и силикатных песков в Малоритском районе, сообщается на сайте ООО «Трайпл» .

По состоянию на 1 января прошлого года предприятие в ходило в топ-3 основных производителей промышленной продукции. Его доля в общем объеме составляла 40%, сообщалось на сайте райисполкома .