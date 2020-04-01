Редакция «Ежедневника» - президенту: Вы публично обещали Сацуку поддержку в борьбе с коррупцией

Источник материала: Tut.by

Редакция «Ежедневника» написала открытое письмо Александру Лукашенко с призывом выполнить его обещание, данное Сергею Сацуку в 2015 году, а также прекратить надуманное уголовное дело и выпустить журналиста на свободу к его семье.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Редакция напоминает, что на пресс-конференции 29 января 2015 года, отвечая на вопрос главного редактора портала «Ежедневник» Сергея Сацука, президент публично обещал ему свою поддержку в борьбе с коррупцией.

— Что касается вот такой вот лобовой атаки на коррупцию, вы получите самую реальную поддержку. Это я вам обещаю, — цитирует Александра Лукашенко «Ежедневник».

— Сергей Сацук является честным и порядочным журналистом, специализирующимся на журналистских расследованиях. Ему не важно, кто является героем его публикаций, чиновник, бизнесмен, известный деятель оппозиции или даже представитель властной вертикали. Ему не важно, какие политические тренды гуляют сейчас в обществе. Его невозможно заставить писать против его личного убеждения в угоду какой-то политической силе или силе кошелька. Именно поэтому к нему все время шли и шли люди, несли и несли те или иные материалы, свидетельствующие коррумпированности некоторых чиновников, которым Вы делегировали свою власть, но которые используют эту власть не в интересах государства, а в своих собственных интересах, — пишет «Ежедневник».

Редакция объясняет: Сацук собирал деньги на проведение журналистских расследований, но делал это как физическое лицо, открыто опубликовав соответствующее обращение, не беря перед жертвователями никаких обязательств. При этом он публично указал реквизиты, куда можно перечислять деньги и открыто заявил, что задекларирует все полученные деньги и уплатит с них налоги.

— Но Сергей Сацук не писал за деньги заказные журналитсике расследования. Та статья, которую якобы Сергей Сацук подготовил и разместил за деньги, отвечает всем требованиям, предъявляемым к журналистким расследованиям. Факты перепроверены и достоверны. Героям публикации предоставлена возможность высказать свою точку зрения и опровергнуть факты. Но они не опровергли эти факты, а лишь заявили, что так работают все. В публикации заостряется внимание, что дело не в этих трех компаниях, есть и другие. Просто описать другие в одной статье физически невозможно. По этой причине обвинение Сергея Сацука в совершении коррупционного преступления (получение взятки) — это насмешка не только над ним, но и над всеми теми, кто действительно противостоит коррупции и верит, что ее в Беларуси можно победить, пишет редакция.

«Ежедневник» призывает президента, как гаранта Конституции, как гаранта прав и свобод человека, вмешаться в ситуацию и не дать свершиться несправедливости и беззаконию, и просит выполнить обещание, освободить Сергея Сацука и прекратить в отношении него надуманное уголовное дело.

Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля задержали главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 25 марта по подозрению в получении взятки. 27 марта сотрудников «Ежедневника» допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, Сергея Сацука перевели в СИЗО № 1.

31 марта 2020 года ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 430 УК РБ якобы за получение взятки за подготовку и размещение на портале «Ежедневник» статьи, посвященной коррупции.