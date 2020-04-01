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Норвегия увеличит избыток нефти на мировом рынке

01.04.2020 09:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Норвегии хватит и $20 за баррель: Страна увеличит избыток нефти на рынке. Норвегия увеличит избыток нефти на мировом рынке. Страна анонсировала, что уже в мае добыча на крупнейшем месторождении в Северном море вырастет до максимального уровня - 470 тысяч баррелей в сутки. Это на месяц раньше срока и на 30 тысяч баррелей больше, чем планировалось. На втором этапе  Норвегия планирует добывать 690 тысяч.  Отметим, страна получает сырье с низкими затратами на ее производство. Цена безубыточности составляет менее $20 долларов за бочку. Добавим, на мировом рынке накануне вечером Brent восстанавливался к отметке $27  долларов за баррель.

 
 
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Норвегии хватит и $20 за баррель: Страна увеличит избыток нефти на рынке. Норвегия увеличит избыток нефти на мировом рынке. Страна анонсировала, что уже в мае добыча...
 
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