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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Саудовская Аравия дает рекордные скидки на СПГ Несмотря на обвальное мартовское падение цен на нефть, не отказывается от своих планов по увеличению добычи и Саудовская Аравия. Она также планирует повысить...

Несмотря на обвальное мартовское падение цен на нефть, не отказывается от своих планов по увеличению добычи и Саудовская Аравия. Она также планирует повысить объемы до максимумов. Между тем госкомпания Saudi Aramco пытается продать свой сжиженный газ и пошла на небывалое снижение цен. Контрактная цена на пропан в следующем месяце будет снижена почти в два раза - до $230 долларов за тонну. Однако даже низкие цены пока не заставляют потребителей покупать энергоносители. Как сообщило накануне издание The Wall Street Journal, многие нефтеперерабатывающие заводы отказываются покупать сырье у Saudi Aramco.