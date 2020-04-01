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Саудовская Аравия дает рекордные скидки на СПГ

01.04.2020 09:34 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на обвальное мартовское падение цен на нефть, не отказывается от своих планов по увеличению добычи и Саудовская Аравия. Она также планирует повысить объемы до максимумов. Между тем госкомпания Saudi Aramco пытается продать свой сжиженный газ и пошла на небывалое снижение цен. Контрактная цена на пропан в следующем месяце будет снижена почти в два раза - до $230 долларов за тонну. Однако даже низкие цены пока не заставляют потребителей покупать энергоносители. Как сообщило накануне издание The Wall Street Journal, многие нефтеперерабатывающие заводы отказываются покупать сырье у Saudi Aramco.
 
 
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Несмотря на обвальное мартовское падение цен на нефть, не отказывается от своих планов по увеличению добычи и Саудовская Аравия. Она также планирует повысить...
 
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