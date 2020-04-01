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Антикризисные цены в действии. Застройщик предлагает купить квартиры недалеко от ст.м. «Грушевка» от $1050 за «квадрат»

02.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в газете «Минский курьер» была опубликована проектная декларация по жилому дому №20 по генплану, который расположен на пересечении ул. Р.Люксембург и ул. Фанипольской. Застройщиком выступает ООО «Стройформула». Стоимость «квадрата» четырехкомнатных квартир в новостройке начинается от $1050.

Антикризисные цены в действии. Застройщик предлагает купить квартиры недалеко от ст.м. «Грушевка» от 50 за «квадрат»
Фото использовано для иллюстрации

В проектной декларации указано, что ООО «Стройформула» предлагает гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, поучаствовать в строительстве квартир в жилом многоквартирном доме, расположенном на пересечении ул. Р.Люксембург и ул. Фанипольской. Это будет 5-9-этажный 6-секционный дом на 192 квартиры.  

В газете написано, что группа многоэтажных жилых домов №№ 19, 20 представляет собой 14-секционный замкнутый объем. Многоквартирный жилой дом №20 по генплану состоит из 6 секций, из которых 5 секций 9-этажные и одна 5-этажная. Конструктивная схема здания - железобетонный рамно-связевый каркас. В подвале размещаются помещения инженерного назначения, помещения холодных кладовых, на первом этаже — помещения для уборочного инвентаря и колясочные. В каждой секции дома — один лифт. Входы в подъезды сквозные, с выходом на дворовую территорию. 

Планировка квартир свободная, перегородками выделены только санузлы, гардеробные и спальни. Также застройщик предусмотрел места для размещения встроенных шкафов. 

Антикризисные цены в действии. Застройщик предлагает купить квартиры недалеко от ст.м. «Грушевка» от 50 за «квадрат»

Начало строительства 1-й очереди — 18 февраля 2020 года, планируемый срок ввода дома в эксплуатацию — 17 июля 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в газете «Минский курьер» была опубликована проектная декларация по жилому дому №20 по генплану, который расположен на пересечении ул. Р.Люксембург и ул....
 
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