﻿﻿Специалисты отдела экономики Пинского райисполкома объяснят любому желающему, как открыть своё дело на территории нашего района

Источник материала: Полесская правда

О преимуществах предпринимательской деятельности в сельской местности и о том, как развивается частная инициатива в нашем районе, рассказал корреспонденту «Полесской правды» начальник отдела экономики Пинского райисполкома Вадим Щепетильников.

– Вадим Владимирович, много ли предпринимателей сегодня работает на Пинщине?

– В районе предпринимательскую деятельность осуществляют более 320 организаций и 740 индивидуальных предпринимателей. В 2019 году стали работать 23 новые организации и 118 предпринимателей.

– Рост числа желающих вести бизнес на селе очевиден. Это, без сомнения, связано и с той поддержкой, которую оказывает государство…

– Да, конечно. Взять хотя бы Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 года № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности». Благодаря этому документу, частник на селе имеет ряд льгот, каких нет у предпринимателя в городе.

– Какие это преимущества?

– Декретом предусмотрен ряд существенных налоговых и неналоговых льгот для коммерческих организаций и для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в сельской местности и осуществляющих там свою производственную деятельность. Так, в течение 7 календарных лет со дня регистрации они вправе не исчислять и не уплачивать налог на прибыль (организации) и подоходный налог с физических лиц (предприниматели) соответственно в отношении прибыли и доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства.

Также таковые освобождаются от обязательного заключения сделок на биржевых торгах при приобретении сырья, комплектующих и материалов для собственного производства, а также при реализации товаров собственного производства на экспорт (за исключением отдельных товаров).

Предусмотрено и освобождение от обложения ввозными таможенными пошлинами определенных товаров согласно единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, ввозимых на территорию Республики Беларусь в качестве вклада в уставный фонд, с даты изготовления которых прошло не более 5 лет.

Кроме того, Декретом определено, что отчуждение находящихся на этой территории и принадлежащих государству капитальных строений осуществляется без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, если такой земельный участок предоставляется покупателю имущества в аренду. При этом земельный участок предоставляется в аренду без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды. Также возможно предоставление рассрочки оплаты имущества сроком до 5 лет. Все это способствует развитию деловой инициативы.

– А за этим развитием что?

– За ним такие важные показатели, как самозанятость населения, организация новых рабочих мест, повышение экономического потенциала региона и уровня жизни населения в целом.

Хотелось бы напомнить, что отдел экономики райисполкома всегда готов помочь любому желающему в открытии своего дела на территории нашего района. Обращайтесь!

Для открытия предпринимательской деятельности сотрудники райисполкома ознакомят с имеющимися объектами недвижимости, которые предлагаются к продаже, в аренду или безвозмездное пользование под создание новых рабочих мест, а также с имеющимися земельными участками для открытия фермерских хозяйств. Контактные телефоны: 31-63-08 (объекты недвижимости), 31-70-81 (земельные участки).

Беседовала Екатерина АБРАМЧУК

Фото автора