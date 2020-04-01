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Кирилл Рудый оставил госслужбу в пользу финтеха
01.04.2020 10:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Самый известный экономист, идейный вдохновитель либералов-реформаторов, экс-посол Беларуси в Китае и экс-советник Кирилл Рудый оставил госслужбу. C апреля он — независимый директор Finstore.by, проекта Банка БелВЭБ. Эту информацию TUT.BY подтвердил сам Рудый.
Кирилл Рудый родился в 1978 году. Выпускник БГЭУ, в 23 года — кандидат наук, в 33 года — доктор, самый молодой стипендиат программы Фулбрайта. С 2013 по 2016 год — помощник президента по экономическим вопросам. Главный идеолог либералов, автор бестселлера «Финансовая диета», который стал самой обсуждаемой книгой 2016 года. Его
Назначение Рудого в 2016 году в Китай некоторые воспринимают как ссылку и сигнал: реформ не будет, расходимся. Но и на китайском направлении посол весьма активен.
Вторая книга Рудого
Рудый стал рупором либеральной экономики. Например,
Теперь с сам Рудый уходит в коммерческий проект. Банк БелВЭБ, один из шести системообразующих банков страны, начал работать в сфере ICO в октябре прошлого года, запустив Finstore.by. С тех пор токены выпустили уже такие компании, как МАЗ, «Белвест». За четыре месяца
В марте глава Банка БелВЭБ Василий Матюшевский
— Это неплохая заявка на то, чтобы мы стали региональным финансовым хабом, привлекающим средства, в том числе нерезидентов, для последующего инвестирования в проекты, связанные с высокими технологиями и реальным сектором, — подчеркнул Матюшевский, отметив, что компания сознательно ушла от криптовалюты, сделав ставку на токенизацию реальных активов.
Глава Банка БелВЭБ обратил внимание на уникальные возможности декрета № 8, в том числе — создание весьма привлекательной юрисдикции для нерезидентов.
Он анонсировал проведение банком road show для нерезидентов — в Германии, России, Польше, странах Балтии, Юго-Восточной Азии, где будут представлены возможности белорусской юрисдикции и белорусской площадки.
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Самый известный экономист, идейный вдохновитель либералов-реформаторов, экс-посол Беларуси в Китае и экс-советник Кирилл Рудый оставил госслужбу. C апреля он -...
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