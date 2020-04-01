Профсоюзы Беларуси ждут от правительства скорейшего принятия антикризисных мер

Источник материала: Единство

«В сегодняшней ситуации профсоюзы предлагают правительству разработать и утвердить на государственном уровне ряд решений по поддержке предприятий и населения. Чтобы сработать на упреждение и поддержать предприятия, такие меры следует принять максимально оперативно», – сказано в заявлении, которое размещено на сайте федерации.

В ФПБ считают, что необходимо предоставить предприятиям и организациям, которые наиболее пострадают в результате сложившейся эпидемиологической ситуации, отсрочку по уплате налоговых платежей и пошлин, а также предусмотреть снижение арендной платы. «Целесообразно для этих предприятий и их работников и освобождение от начисления пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг и электроэнергии», – отмечается в сообщении.

«Мы считаем, что сегодня на государственном уровне необходимо принять решение о возможности предоставлять работникам, которые чувствуют недомогание, у кого есть признаки заболевания, возможность остаться дома на несколько дней с сохранением заработной платы на этот период», – отметил Орда.

Он также констатировал, что «в сегодняшних условиях спада экономической активности во всем мире, многие предприятия и работники могут столкнуться с ситуацией снижения доходов».

В сообщении отмечается, что профсоюзы со своей стороны уже приняли ряд решений об оказании материальной поддержки наиболее уязвимым категориям граждан и отказались от не первостепенных расходов.

«Для этого в профсоюзных организациях всех уровней созданы «кассы взаимопомощи», из которых будет оказываться поддержка работникам предприятий, пенсионерам, ветеранам труда», – отметил глава ФПБ.