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Капитальный ремонт в школе № 2
01.04.2020 — Новости Экономики | Радзiма
Источник материала: Радзiма
На днях ход строительных работ попал в объектив нашего фотоаппарата, вместе с директором Еленой Сличёнок и ее заместителем по хозяйственной части Владимиром Володковичем мы прошлись по ремонтируемому зданию. Строители уже выполнили внутри черновую работу, завершили демонтаж, сейчас приступили к замене полов и кровли. В помещении будущего пищеблока, который по проекту минского архитектурно-проектного бюро «Формат» «переехал» со второго этажа на первый, рабочие возводят перегородки. После ремонта здесь появится современное технологическое оборудование. Несомненно, расположение столовой на первом этаже намного удобнее, отмечает Елена Григорьевна. Гораздо просторнее станет обеденный зал, он рассчитан на 100 посадочных мест. На месте же старого пищеблока появится кабинет биологии и лаборантская, а там, где ученики раньше завтракали-обедали, разместится школьный музей.
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