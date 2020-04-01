Капитальный ремонт в школе № 2

Источник материала: Радзiма



Вместо привычных детских голосов — шум строительной техники и инструментов. В Глусской средней школе № 2 в рамках проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь» начался капитальный ремонт. На обновление школы Международным банком реконструкции и развития было выделено более 1 млн 545 тыс. рублей. К ремонту строители подрядной организации ОАО «Пинсксовхозстрой — ПМК № 14» приступили девятого марта, ученикам и их педагогам на время пришлось разместиться в соседних образовательных учреждениях. Так, первоклассников принял детский сад № 4, ученики 2—4-х классов занимаются в первую смену в гимназии, 5—11-е классы учатся там во вторую смену. Несмотря на временные неудобства, происходящие в школе перемены наверняка должны порадовать своим результатом и детей, и взрослых.

На днях ход строительных работ попал в объектив нашего фотоаппарата, вместе с директором Еленой Сличёнок и ее заместителем по хозяйственной части Владимиром Володковичем мы прошлись по ремонтируемому зданию. Строители уже выполнили внутри черновую работу, завершили демонтаж, сейчас приступили к замене полов и кровли. В помещении будущего пищеблока, который по проекту минского архитектурно-проектного бюро «Формат» «переехал» со второго этажа на первый, рабочие возводят перегородки. После ремонта здесь появится современное технологическое оборудование. Несомненно, расположение столовой на первом этаже намного удобнее, отмечает Елена Григорьевна. Гораздо просторнее станет обеденный зал, он рассчитан на 100 посадочных мест. На месте же старого пищеблока появится кабинет биологии и лаборантская, а там, где ученики раньше завтракали-обедали, разместится школьный музей.









Изменения коснутся и спортивного зала: здесь заменят отопление, появятся душевые и раздевалки. Еще запланированы работы по замене систем отопления, канализации, водопровода, вентиляции и электропроводки. Согласно проекту капремонта, будут полностью обновлены три кабинета: химии, биологии и информатики. Также в школе частично заменят двери. После этого строители приступят к внутренней отделке помещений, не за горами, если, конечно, погода не помешает, еще один этап ремонта — обновление фасада здания. Также обновят крыльцо главного входа, заменят тротуарную плитку, обязательно благоустроят и озеленят прилегающую территорию. Капитально отремонтировать школу планируют до середины июля.





А. АВТУХОВА

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