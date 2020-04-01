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В Беларуси вводится запрет на вывоз гречки, лука и чеснока

01.04.2020 — Новости Экономики | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси вводится временный запрет на вывоз отдельных видов товаров за пределы страны. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 марта 2020 года №185, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В Беларуси вводится запрет на вывоз гречки, лука и чеснока

В перечне товаров, в отношении которых вводится временный запрет, гречиха, гречневая крупа, лук-севок, лук репчатый и чеснок. Эти товары запрещено вывозить вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Данный запрет распространяется также на товары, которые помещены под таможенные процедуры до вступления в силу указанного постановления и фактический вывоз которых с территории Беларуси в соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после вступления его в силу.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятом запрете, а также внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами ЕАЭС аналогичных мер.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трех месяцев.

 
 
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В Беларуси вводится временный запрет на вывоз отдельных видов товаров за пределы страны. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 марта...
 
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