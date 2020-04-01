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Адвокат Сацука: К 4 апреля должны либо предъявить обвинение, либо освободить из-под стражи

01.04.2020 14:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Редактор «Ежедневника» Сергей Сацук находится в СИЗО № 1, адвокат его посещает. 10 дней, в течение которых ему должны предъявить обвинение или освободить из-под стражи, истекают 4 апреля, рассказала TUT.BY адвокат журналиста Наталья Мацкевич.


Сергей Сацук с супругой. Фото: ej.by

Напомним, накануне стало известно, что Комитет госконтроля в отношении Сергея Сацука возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК. По мнению следствия, Сацук получил в качестве взятки за написание статьи «на конкурентов» 5 тысяч долларов.

— Применена часть два статьи 430, поскольку 5 тысяч долларов расценивается как взятка в крупном размере, — поясняет адвокат журналиста Наталья Мацкевич.

Статья 430 УК применяется к должностным лицам, в сообщении КГК указано, что Сацук — должностное лицо, главный редактор и владелец интернет-ресурса «Ежедневник». Но на сайте ej.by в качестве должности Сацука указан не «главный редактор», а редактор. Кроме того, по информации TUT.BY, Сергей Сацук не владелец и даже не совладелец общества с дополнительной ответственностью «Интер-Смит». Совладельцами и учредителями портала являются четыре человека, подписавшие открытое письмо к президенту: Александр Сацук, Вадим Сехович, Андрей Александрович, Александр Аксенов.

— Обвинение еще не предъявлено. Комитет госконтроля заявил лишь о возбуждении уголовного дела, речь идет о подозрении в получении взятки. По закону в течение 10 дней после задержания подозреваемому должны предъявить обвинение или отменить меру пресечения, в данном случае освободить из СИЗО, — говорит Наталья Мацкевич.

 
 
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Комитет госконтроля в отношении Сергея Сацука возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК. По мнению следствия, Сацук получил в качестве взятки за...
 
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