В Минске уже доступны к продаже 3 бюджетных модели смартфонов realme

Китайская технологичная компания realme презентовала свою продукцию в Минске. Впервые подобное мероприятие в Беларуси прошло полностью в онлайн. Таким образом компания продемонстрировала, что даже в непростых новых условиях есть возможности для развития бизнеса.

В ходе мероприятия бренд смартфонов официально объявил о старте продаж в нашей стране. Уже к концу года realme планирует войти в ТОП-5 лидеров рынка.

«Мы видим большие возможности на белорусском рынке. Наша компания очень рада официально запустить бренд в Беларуси и представить самые модные варианты смартфонов для молодежи. Realme стремится предлагать потребителям мощную производительность, стильный дизайн, искренние услуги и постоянно изучать новые возможности для создания модных технологических продуктов», - заявил глава маркетинга realme в Беларуси и Украине Джинн Сюй.

Официальным дистрибьютором realme в Беларуси стала компания «ТрайдексБелПлюс» - крупнейший импортер смартфонов и ноутбуков, который сотрудничает более чем с 60 мировыми брендами.

«Мы считаем, что смартфоны realme будут конкурировать с продукцией лидирующих брендов на рынке Беларуси – таких, как Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor. Ставка при этом делается на высокую производительность при доступной цене, ультрастильный дизайн и функциональность гаджетов», - заявил глава компании «ТрайдексБелПлюс» Дмитрий Шостак.

Бренд realme ориентирован, в первую очередь, на молодежную аудиторию. Как было заявлено в ходе презентации, из 25 миллионов пользователей выпущенных компанией смартфонов, 65% - моложе 25 лет.

С момента презентации в Беларуси официально можно приобрести три модели смартфонов realme по цене от 289 до 699 рублей. В перспективе линейка будет расширяться. На данный момент запущен процесс адаптации новых моделей бренда к требованиям локального рынка.

«Мы приложим все возможные усилия, чтобы все новинки realme были максимально быстро представлены в Беларуси. Но локализация смартфонов – достаточно трудоемкий процесс. Речь идет об адаптации программного обеспечения. В частности, в официальных смартфонах realme в меню есть возможность выбрать регион Беларусь, локальный часовой пояс, реализована возможность звонков по всем номерам экстренных служб Беларуси, в память официальных устройств realme внесены все настройки, обеспечивающие автономную работу с сим-картами любого из белорусских операторов. Телефоны realme, присутствующие на «сером» рынке, этого не имеют», - рассказали в компании «ТрайдексБелПлюс».

Что касается смартфонов realme, которые были завезены в Беларусь по серым схемам, то в компании не исключили возможности использовать механизм защиты интеллектуальной собственности бренда: «в последующем, мы будем принимать решение о необходимости запуска этого механизма совместно с производителем realme».

Официальные смартфоны realme можно будет приобрести как на полках магазинов сетей «5 элемент», «На связи», «Связной», «Евросеть», «Электросила», «Алло», так и в одноименных интернет-магазинах, а также в салонах мобильного оператора «Лайф». Стоимость начинается с 289 рублей.