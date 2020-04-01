ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске уже доступны к продаже 3 бюджетных модели смартфонов realme

01.04.2020 12:36 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Китайская технологичная компания realme презентовала свою продукцию в Минске. Впервые подобное мероприятие в Беларуси прошло полностью в онлайн. Таким образом компания продемонстрировала, что даже в непростых новых условиях есть возможности для развития бизнеса.

В ходе мероприятия бренд смартфонов официально объявил о старте продаж в нашей стране. Уже к концу года realme планирует войти в ТОП-5 лидеров рынка.

«Мы видим большие возможности на белорусском рынке. Наша компания очень рада официально запустить бренд в Беларуси и представить самые модные варианты смартфонов для молодежи. Realme стремится предлагать потребителям мощную производительность, стильный дизайн, искренние услуги и постоянно изучать новые возможности для создания модных технологических продуктов», - заявил глава маркетинга realme в Беларуси и Украине Джинн Сюй.

Официальным дистрибьютором realme в Беларуси стала компания «ТрайдексБелПлюс» - крупнейший импортер смартфонов и ноутбуков, который сотрудничает более чем с 60 мировыми брендами.

«Мы считаем, что смартфоны realme будут конкурировать с продукцией лидирующих брендов на рынке Беларуси – таких, как Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor. Ставка при этом делается на высокую производительность при доступной цене, ультрастильный дизайн и функциональность гаджетов», - заявил глава компании «ТрайдексБелПлюс» Дмитрий Шостак.

Бренд realme ориентирован, в первую очередь, на молодежную аудиторию. Как было заявлено в ходе презентации, из 25 миллионов пользователей выпущенных компанией смартфонов, 65% - моложе 25 лет.

С момента презентации в Беларуси официально можно приобрести три модели смартфонов realme по цене от 289 до 699 рублей. В перспективе линейка будет расширяться. На данный момент запущен процесс адаптации новых моделей бренда к требованиям локального рынка.

«Мы приложим все возможные усилия, чтобы все новинки realme были максимально быстро представлены в Беларуси. Но локализация смартфонов – достаточно трудоемкий процесс. Речь идет об адаптации программного обеспечения. В частности, в официальных смартфонах realme в меню есть возможность выбрать регион Беларусь, локальный часовой пояс, реализована возможность звонков по всем номерам экстренных служб Беларуси, в память официальных устройств realme внесены все настройки, обеспечивающие автономную работу с сим-картами любого из белорусских операторов. Телефоны realme, присутствующие на «сером» рынке, этого не имеют», - рассказали в компании «ТрайдексБелПлюс».

Что касается смартфонов realme, которые были завезены в Беларусь по серым схемам, то в компании не исключили возможности использовать механизм защиты интеллектуальной собственности бренда: «в последующем, мы будем принимать решение о необходимости запуска этого механизма совместно с производителем realme».

Официальные смартфоны realme можно будет приобрести как на полках магазинов сетей «5 элемент», «На связи», «Связной», «Евросеть», «Электросила», «Алло», так и в одноименных интернет-магазинах, а также в салонах мобильного оператора «Лайф». Стоимость начинается с 289 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайская технологичная компания realme презентовала свою продукцию в Минске. Впервые подобное мероприятие в Беларуси прошло полностью в онлайн. Таким образом...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Эстонские хозяева «Витебской лесопилки» одолжили 15 млн евро на новый завод в Мозыре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика