Эстонские хозяева «Витебской лесопилки» одолжили 15 млн евро на новый завод в Мозыре

Источник материала: Tut.by

Европейский банк реконструкции и развития даст кредит на 15 млн евро эстонской компании Kaamos Timber (прежнее название Woodbakers) на строительство нового лесопильного завода в Мозырском районе. Это следует из сообщении ЕБРР.



Фото: kaamos.ee

Ресурсы будут выделены на 7 лет. Предполагается, что новое предприятие ежегодно будет выпускать около 250 тысяч кубометров пиломатериалов из дерева хвойных пород. Продукция завода будет экспортироваться на существующие и новые рынки.

Новый лесопильный завод позволит создать в Мозыре около 100 новых рабочих мест и увеличить почти вдвое годовую производительность Kaamos Timber в Беларуси до 450 тысяч кубометров пиломатериалов.

ЕБРР сотрудничает с эстонской компанией уже более двух десятилетий и успешно реализовал аналогичный совместный проект на севере Беларуси. На «Витебской лесопилке» работают более 220 человек, и по объему готовой продукции компания является одним из крупнейших производителей пиломатериалов из хвойных деревьев в Беларуси. По данным Kaamos Timber, 93% от всей продукции лесопилки экспортируется. Главными рынками являются Германия, Голландия, Бельгия, Польша, Китай, Литва, Латвия и Эстония.