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Пригодный гипс - материал экологичный, а главное - прочный

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В планах ОАО "Белгипс" - увеличить экспорт своей продукции в Украину, Прибалтику, Польшу В планах ОАО "Белгипс" - увеличить экспорт своей продукции в Украину, Прибалтику, Польшу Новые значимые объекты на индустриальной карте. В Беларуси в ближайшие...

В планах ОАО "Белгипс" - увеличить экспорт своей продукции в Украину, Прибалтику, ПольшуНовые значимые объекты на индустриальной карте. В Беларуси в ближайшие годы появятся крупные предприятия. Это комплекс комбикормовых заводов в составе Белорусской национальной биотехнологической корпорации, или, например, первое в нашей стране производство упаковки Tetrapak.Его инвестор уже реализовал и масштабный проект в сфере производства стройматериалов. Завод "Белгипс" в поселке Гатово выпускает продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Что нам стоит современный дом из гипса построить, - с ответами от экспертов отрасли70 лет одним из главных мест по выпуску сухих строительных смесей в Беларуси была столица. И вот прошлой осенью завод "Белгипс" в самом центре города закрыли.Новая страница в истории его развития - это новая площадка в поселке Гатово. Удачное расположение - менее 10 километров до кольцевой - подходит всем: сотрудникам завода, покупателям и поставщикам сырья. Гипсовый камень можно привезти только по железной дороге.Поскользнулся - упал, очнулся – гипс. Контрабандисты из знаменитой комедии знали, куда можно спрятать ценности. Впрочем, этот гипс – минерал, из которого делают стройматериалы, сам по себе сокровище. А привозят его на завод под Минском из Украины и Молдовы.Российские и немецкие соинвесторы построили самый современный завод, где все процессы максимально автоматизированы. Для того, чтобы понять, что же конкретно производят на "Белгипсе", его специалисты организовали нам "мини-шоу-рум".Взять, допустим, интерьер домов или офисов. Ровная и аккуратная поверхность стены на взгляд обывателя - простая вещь. Но для строителя-отделочника - задача, в которой нужно совместить скорость работы и затраты материалов. Технический специалист "Белгипса" Максим Нагорнов сравнивает особенности работы с цементной и гипсовой штукатурками.На рынке популярны гипсовые пазогребневые плиты для межкомнатных перегородок. Своего рода "конструктор", который при желании может собрать любой. Плиты не токсичные, без запаха. На вопрос скептиков, насколько плиты прочные, ответ дает сам директор завода Станислав Бабицкий. "Двухпудовый" аргумент на стене: а это 32 килограмма.Подхватывая тренд инноваций и экологичности, инвесторы делают следующий шаг. Уже скоро будет работать первое в нашей стране производство упаковки Tetrapak. Ее планируют производить из вторсырья. Площадка и цеха готовятся к запуску.В планах же самого "Белгипса" - увеличить экспорт своей продукции в Украину, Прибалтику, Польшу. И, конечно же, насытить внутренний рынок. Впереди лето - сезон активного строительства.