Будь готов. Шторм приближается, что может сделать каждый бизнес уже сейчас

Источник материала: Tut.by

Мир стоит на экономическом берегу и, замерев, смотрит за горизонт, видит там приближающуюся волну и пытается понять — это просто отголоски шторма или надвигающееся цунами? Предлагаю не смотреть, а бежать и готовиться. Излишние меры предосторожности никогда не будут лишними, а если настанет час Х, вы будете к нему готовы. Что может сделать каждый бизнес уже сейчас?



Андрей Зятьков, юрист, магистр юридических наук, руководитель проекта pravohelp. Фото: «Пробизнес»

Оптимизировать штат

Необходимо запланировать сокращение затрат путем оптимизации производства и численности работников. Часто на производстве, в логистике или отделе маркетинга штат неоправданно завышен, а уровень подготовки и мотивации сотрудников, зачастую по вине работодателя, оставляет желать лучшего. И если в «сытое» время на это не обращаешь внимание, то во времена «затягивания поясов» это может стать соломинкой на спине верблюда.

Распределить прибыль

Решение о распределении прибыли на погашение кредиторской задолженности также должны играть ключевую роль. Многие компании погашают банковский кредит в ущерб остальным интересам (кроме отчислений в бюджет, конечно). Но гасить банковский кредит в ущерб своим оборотным средствам и важнейшим партнерам может быть критической ошибкой! Об этом чуть ниже.

Разобраться с кредиторской задолженностью

Кто важнее арендодателя, который за неуплату может отключением электричества и блокировкой доступа в помещение застопорить все процессы? Опустим моменты судов и вопросы, правомерны или нет данные действия — пока это будет выясняться в суде, бизнес может полететь в тартарары.

Поэтому так важно выстроить диалог с банком, арендодателем и прочими кредиторами в порядке приоритета. Они заинтересованы в получении от вас долга, а не ликвидации вашей компании — тогда денег никто не получит. Готовьте аргументы и идите с ними к кредиторам: добивайтесь реструктуризации кредитов и рассрочки арендных платежей.

С каждым кредитором необходимо провести внятную и аргументированную беседу, чтобы он не нервничал и не спешил подавать в суд. Регулярно поступающие платежи на расчетный счет — лучшая гарантия его спокойствия. Если вы только обещаете, но ничего не делаете, не удивляйтесь последствиям.

А если в отношении вас уже есть исполнительные производства, самое время ехать к судебному исполнителю. Также, если это актуально, можете готовить документы в суд с прошением о рассрочке исполнения судебного постановления.

Поработать с дебиторской задолженностью

По ней также стоит провести разумную работу. Тем, кто вам должен давно и не осуществляет платежи, вышлите претензии. А если они уже были высланы, то проведите финальные переговоры и готовьте документы в суд.

Проверьте ваших дебиторов на наличие исполнительных производств, а также их общего состояния. Сделать это можно здесь и здесь .

Должник, который только обещает и ничего не платит, отправляется на принудительное взыскание по решению суда.

Особое внимание — контрагентам

В сложившейся ситуации стоит особое внимание уделять новым заключаемым договорам: проверять их по реестрам, репутацию. Особенно если у вас договор на крупную сумму, то не пожалейте времени, чтобы проверить контрагента. Источников масса — от платных ресурсов до рекомендаций из поисковых сетей.

В кризисные времена любой контракт без предоплаты (если вы поставщик) или с предоплатой (если вы покупатель) нужно воспринимать как теоретическую возможность потерять сумму контракта или очень долго забирать ее через суды.

Не готовы терять сумму контракта — максимально страхуйте риски. Особенное внимание уделяйте документальным деталям (высылайте письма с обратным уведомлением; если поставка задерживается по вине покупателя — фиксируйте это и так далее).

Урегулировать арендные отношения

В кризисные времена более комфортно, чем другие, чувствуют себя собственники помещений. А вот те, кто арендует площади, стоят в группе риска — ведь если нет продаж, аренду платить все равно нужно. Компаниям с собственными помещениями этот риск не грозит.

Самое очевидный вывод — сокращение площадей и перевод всех, кого можно, на удаленку, совмещение производств при возможности. Например, если на производстве 2 цеха-ангара и много места, то можно один цех-ангар оптимизировать и разместить там все. Да, это затраты на планировку, перевозку оборудования и его монтаж, установку. Но, если провести калькуляцию арендной платы и стоимости «оптимизации», выйдет, что оптимизация проще и выгоднее (меньше аренда, не надо кататься туда-сюда и жечь топливо, проще контролировать работников и т.д.). Нужно просто разовое сверхусилие для реформ. С офисами все понятно, когда в 2 помещениях на 30 метрах сидит по 2 сотрудника, выводы очевидны.

Арендаторам нужно договариваться и коллективно решать вопрос с арендодателем о рассрочке арендных платежей, о снижении арендных ставок и так далее. Арендодателям тоже советую пересмотреть вопросы с арендными платежами. Вы можете их оставить на том же уровне, но не стоит сомневаться, что часть других арендодателей ставки снизят, и арендаторы уйдут к ним при первой же возможности.

Будьте конкурентоспособны: когда у одних ставка 25 евро за квадратный метр, а другие предлагают «каникулы/скидки» и первые три месяца только оплату коммуналки и потом 12 евро за квадрат, с поэтапным повышением раз в год не более 10% от общей суммы, у многих будет повод задуматься. Скидки на аренду нужны в переломный момент всем, чтобы успеть перестроиться.

P. S. Крайний случай

Крайний случай — это ликвидация или банкротство , особенно это касается малого бизнеса. Здесь не нужно верить в чудо, а нужно провести калькуляцию и реально оценить перспективы. Иногда проще начать с нуля, чем поддерживать тонущее. Поверьте, никому не будет лучше, если компания наберет долгов, чтобы попытаться переждать и остаться на плаву и в итоге утонет сама и утопит других, создавая цепочку неплатежей.