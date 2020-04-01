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Весне не скажешь “подожди”

01.04.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Посевная кампания в районе успешно продолжается, несмотря на ночные и утренние заморозки.
Засеяна треть площадей ранних зерновых культур.
Закрытие влаги произведено на 6063 га. Подготовлено почвы под сев яровых культур 4092 из 16990 га (24%), в том числе под сев ранних культур 4072 га.
Протравлено семян яровых, зерновых и зернобобовых культур 602 га.
Посеяно яровых культур 2561 из 16990 га (15%). В филиале "Азот-Агро" засеяно 20% площадей. За последний день засеян 191 га.
В районе посеяно 32% (2541 га) ранних зерновых и зернобобовых (без кукурузы, гречихи и проса), в том числе овса - 73% (960 га), ячменя - 10% (355 га), пшеницы - 51% (1064 га), однолетних трав - 20 га.
Подкормлено 50% озимых зерновых (4456 га), 40% (815 га) озимого рапса, 50% (5 га) озимой сурепицы, 92% (7417 га) многолетних трав (в том числе азотом - 590 га), улучшено 34% пастбищных угодий (5093 га).
Произведен подсев многолетних трав на 1004 га (39%).
Произвестковано почвы 190,3 из 1630,0 га (12%).
Внесено калийных удобрений под яровой сев с весны 634,1 тонны на 5426 га.
Заготовлено органики под яровой сев 348,1 из 370 тыс. тонн (94%), внесено органики 173,3 тыс. тонн (50%).
Наличие минеральных удобрений под яровой сев-2020 составляет 62% (4965 из 8027 тонн), из них: азотных - 55% (1999 из 3610 т.), фосфорных - 28% (331 из 1201 т.), калийных - 82% (2635 из 3216 т.).

Весне не скажешь “подожди”

В КСУП "Агро-Липнишки" предстоит посеять яровые культуры на 1740 га, засеяно уже 9% от потребности, всего 160 га. В районе аг. Липнишки сев пшеницы осуществлял механизатор Владимир Анатольевич Мессер, на подвозке зерна работал Евгений Альфредович Ивуть.

П. ВЛАДИН. Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Посевная кампания в районе успешно продолжается, несмотря на ночные и утренние заморозки. Засеяна треть площадей ранних зерновых...
 
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