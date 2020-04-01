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Совмин ограничил рост цен на услуги и товары на внутреннем рынке

01.04.2020 15:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Не более половины процента ежемесячно. Совмин ограничил рост цен на услуги и товары на внутреннем рынке. Это относится к госорганизациям, юрлицам всех форм собственности и ИП, которые производят, ввозят и продают товары на внутреннем рынке - оказывают услуги. Также они должны в первую очередь обеспечить розничную торговлю страны необходимой продукцией. Принятые правительством нормы будут действовать  до июля текущего года.

 
 
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Не более половины процента ежемесячно. Совмин ограничил рост цен на услуги и товары на внутреннем рынке. Это относится к госорганизациям, юрлицам всех форм...
 
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