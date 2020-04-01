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Как получить земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

01.04.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Довольно часто в отдел землеустройства райисполкома, сельские исполнительные комитеты обращаются граждане с вопросом о том, как можно получить земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Сегодня на страницах газеты вместе с начальником отдела землеустройства райисполкома Татьяной Воронюк мы разберемся о порядке предоставления и условиях использования земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Как получить земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

- Татьяна Станиславовна, давайте для начала объясним нашим читателям, что такое личное подсобное хозяйство граждан?
- Личное подсобное хозяйство граждан - форма хозяйственно-трудовой деятельности граждан по производству сельскохозяйственной продукции, основанная на использовании земельных участков, предоставленных для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель.
В личном подсобном хозяйстве граждан на праве частной собственности могут находиться хозяйственные строения и сооружения, скот, птица, многолетние насаждения, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке - транспортные средства, а также иное имущество, не запрещенное законодательством Республики Беларусь.
Сведения о личном подсобном хозяйстве граждан заносятся в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполнительного и распорядительного органа в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- В последнее время заметно увеличился спрос на земельные участки в сельских населенных пунктах для ведения личного подсобного хозяйства. Каков порядок их предоставления?
- Порядок их предоставления установлен Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 года № 667 "Об изъятии и предоставлении земельных участков", а также Кодексом Республики Беларусь о земле.
Согласно Указу гражданин обращается в сельский исполнительный комитет с заявлением о предоставлении ему земельного участка в любом населенном пункте, расположенном в пределах данного сельсовета, на территории которого он зарегистрирован.
Далее сельский исполнительный комитет дает разрешение организации по землеустройству на разработку проекта отвода этого участка. Разработка проекта отвода земельного участка осуществляется ДУП "ПИ "Гродногипрозем" на основании договора подряда, заключаемого данной организацией с гражданином, заинтересованным в предоставлении ему земельного участка, за счет его средств. Далее участок оформляется в соответствии с законодательством. В результате гражданин получает в Ивьевском бюро Ошмянского филиала РУП "Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" правоудостоверяющие документы на него.
Согласно Указу гражданин, которому предоставлен земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, обязан в течение 1 года с момента его регистрации в организации по госрегистрации приступить к занятию участка в соответствии с целью его предоставления. Если гражданин и в течение одного месяца не приступил к освоению земельного участка, то сельисполком в соответствии с его компетенцией принимает решение о прекращении права пожизненно наследуемого владения земельным участком, либо подает в суд исковое заявление о прекращении права собственности на землю.

- Какой площади земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства могут получить желающие?
- Гражданам Республики Беларусь земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства могут быть предоставлены в размере не более 4 га, включая земельный участок, предоставленный для строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме. При этом, до 1 га включительно предоставляются земельные участки в пожизненно наследуемое владение, либо частную собственность, до 3 га включительно - в аренду.

- Кто вправе получить земельный участок?
- Согласно статьям 12, 14, 36 Кодекса Республики Беларусь о земле, подпункту 7.8 пункта 7 Указа для данных целей, земельный участок может быть предоставлен зарегистрированным по месту жительства в этих населенных пунктах или в иных населенных пунктах, расположенных на территории соответствующего сельсовета (одному из членов семьи).
Иностранному гражданину, лицу без гражданства земельный участок предоставляется в аренду и не может превышать 4 га с учетом размера земельного участка предоставленного для строительства и обслуживания жилого дома.
При этом в сельских населенных пунктах, поселках городского типа размер земельного участка предоставляемого для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, устанавливается от 0,15 до 0,25 га включительно.

- Существуют ли особенные требования к планировке на земельном участке, который предоставляется гражданину?
- Согласно техническому кодексу установившейся практики ТКП 45-3.01-117-2008 (02250) , утвержденного Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, при планировке и застройке территории усадебной жилой застройки в целях формирования благоприятной среды жизнедеятельности необходимо учитывать санитарно-гигиенические требования к состоянию окружающей среды.
В малых городских поселениях и сельской местности при величине участка 0,10 га и более в целях рациональной организации, экономии территории и формирования комфортной среды жизнедеятельности человека необходимо предусматривать функциональное зонирование участка с выделением жилой и хозяйственной зоны. В жилую зону входят: жилой дом, палисадник, двор перед домом и часть сада; в хозяйственную - часть двора с хозяйственными постройками, в том числе для содержания скота, птицы, хранения инвентаря, гараж, баня, стационарные теплицы, огород и сад.
На приусадебных участках более 0,10 га допускается размещение следующих хозяйственных построек и сооружений с рекомендуемой общей площадью: сарай для содержания скота и птицы при максимальном личном хозяйстве - 45 кв. метров; сарай для содержания скота и птицы при среднем личном хозяйстве - 25 кв. метров; сарай для содержания скота и птицы при минимальном личном хозяйстве - 15 кв. метров.
Отдельно стоящие хозяйственные сооружения и постройки для содержания скота и птицы, при условии ведения подсобного хозяйства и величине участка более 0,10 га, необходимо располагать относительно жилых домов с соблюдением минимальных санитарных разрывов.
Величина санитарного разрыва от хозяйственных построек до 1и 2-этажных жилых зданий для домашних животных при одновременном содержании без учета молодняка: не более 2-х коров и свиней; не более 5-ти коз, овец; не более 10-ти кроликов; не более 50-ти штук домашней птицы - 15 метров.
Величина санитарного разрыва от хозяйственных построек до 1 и 2-этажных жилых зданий для домашних животных при одновременном содержании без учета молодняка: не более 4-х коров и свиней; не более 10-ти коз, овец; не более 20-ти кроликов; не более 50-ти штук домашней птицы - 25 метров.
Несоблюдение данных требований влечет уголовную, административную ответственность согласно законодательным актам.

 
 
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Довольно часто в отдел землеустройства райисполкома, сельские исполнительные комитеты обращаются граждане с вопросом о том, как можно...
 
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