Совмин запретил повышать цены на товары и услуги больше, чем на 0,5%

Источник материала: Единство

Постановление «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке» было принято, чтобы не допустить бесконтрольный рост цен и обеспечить потребителей всеми необходимыми товарами в сложившейся непростой ситуации. Согласно документу, министерства и госорганы должны не допустить рост отпускных цен на товары и услуги подведомственных им организаций больше, чем на 0,5% ежемесячно, также они должны обеспечить поставки производимой продукции в розничную торговую сеть на внутреннем рынке. Превышать установленный предел не рекомендуют также юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям.

Повысить цены больше, чем на полпроцента можно будет только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

Контролировать соблюдение постановления правительства будет МАРТ и исполкомы.

«Несоблюдение ассортиментного перечня товаров, превышение розничных цен на товары по сравнению с ценами, действовавшими на 1 апреля 2020 года (без учета снижения цен на время проведения мероприятий, направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей), считается грубым нарушением правил торговли, влекущим за собой последствия в соответствии с законодательством. Нарушение антимонопольного законодательства, законодательства о ценообразовании и торговле влечет уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательными актами», – подчеркнули в пресс-службе Совмина.

Документ вступает в силу с сегодняшнего дня. Он будет действовать до 30 июня текущего года.