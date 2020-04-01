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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В зоопарке встретили Всемирный день птиц Там назвали победителей конкурса на самый креативный скворечник. Школьники вместе с родителями и учителями смастерили свыше полусотни домиков для пернатых....

Там назвали победителей конкурса на самый креативный скворечник. Школьники вместе с родителями и учителями смастерили свыше полусотни домиков для пернатых. Двухэтажные, круглые и с авторским декором. Юные мастера работали над изделиями несколько недель. При этом скворечники оценивали не только по внешнему виду, но и по функциональности. Вскоре эти птичьи домики разместят на территории зоопарка, а также на экотропинках столицы.