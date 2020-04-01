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В зоопарке встретили Всемирный день птиц
01.04.2020 16:48 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТам назвали победителей конкурса на самый креативный скворечник. Школьники вместе с родителями и учителями смастерили свыше полусотни домиков для пернатых. Двухэтажные, круглые и с авторским декором. Юные мастера работали над изделиями несколько недель. При этом скворечники оценивали не только по внешнему виду, но и по функциональности. Вскоре эти птичьи домики разместят на территории зоопарка, а также на экотропинках столицы.
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Там назвали победителей конкурса на самый креативный скворечник. Школьники вместе с родителями и учителями смастерили свыше полусотни домиков для пернатых....
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