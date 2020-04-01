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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
01.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь с 1 апреля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 31 марта 2020 года №188, сообщили
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $78,5 за 1 т (ранее — $66,9). Пошлина на прямогонный бензин повышена с $36,7 до $43,1 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с $20 до $23,5 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 марта. Тогда они были снижены.
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Беларусь с 1 апреля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза....
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