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В Беларуси готовится пакет мер по обеспечению стабильной работы экономики на фоне мирового спада
01.04.2020 20:18 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПроект указа разработан Госкомимуществом для оказания поддержки субъектам предпринимательства, чья деятельность наиболее подвержена неблагоприятному влиянию эпидемиологической ситуации. В числе прочего предлагается сделать отсрочку по арендной плате за помещения, которые находятся в госсобственности. Однако и от арендодателей-частников также ждут послаблений для бизнеса.
Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Это касается и банков, и местных органов власти. Там предусмотрены и отдельные налоговые каникулы. Там предложено минимизировать, сделать отсрочку или рассрочку, например, по аренде. В первую очередь мы говорим о государственной аренде. Но в то же время мы обращаемся к тем участникам, которые сегодня являются держателями тех или иных зданий и сооружений, которые сдают в аренду свои помещения, чтоб они тоже сделали определенные поблажки"».
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Проект указа разработан Госкомимуществом для оказания поддержки субъектам предпринимательства, чья деятельность наиболее подвержена неблагоприятному влиянию...
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