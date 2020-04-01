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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси готовится пакет мер по обеспечению стабильной работы экономики на фоне мирового спада Проект указа разработан Госкомимуществом для оказания поддержки субъектам предпринимательства, чья деятельность наиболее подвержена неблагоприятному влиянию...

Проект указа разработан Госкомимуществом для оказания поддержки субъектам предпринимательства, чья деятельность наиболее подвержена неблагоприятному влиянию эпидемиологической ситуации. В числе прочего предлагается сделать отсрочку по арендной плате за помещения, которые находятся в госсобственности. Однако и от арендодателей-частников также ждут послаблений для бизнеса.