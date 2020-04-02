«Уже потратили около $45 тысяч». Мама с сыном строят коттедж под Минском, пока муж зарабатывает деньги

Надежда уверена: перфекционисту построить дом намного труднее. Она же предпочитает решать проблемы по мере их поступления.

— Многие люди, когда начинают считать необходимые затраты при строительстве дома, пугаются еще на половине дела. А я считаю, что наша фишка — это спонтанность. Это не значит совершать необдуманные поступки. Это значит принимать обдуманные решения и дальше в них не сомневаться, двигаясь только вперед.

Однако перед тем, как приступить к какому-либо этапу, я долго читаю различные форумы, мониторю ситуацию с ценами. Отчасти и свой Инстраграм я завела, чтобы получить аргументированный совет и отклик людей, которые уже что-то сделали сами. Кроме того, я поняла, что полученным опытом нужно делиться, потому что мне самой такой страницы с расписанными ценами и этапами стройки не хватало. Я бы с удовольствием почитала где-то еще такую информацию, черпая для себя полезные нюансы.

А я на первоначальном этапе просто вбивала в гугле, например, «как сделать пол в доме», и уже из написанных статей хотя бы находила необходимые названия, потом материалы. Дальше уже гуглила эти названия — все нарастало, как снежный ком. Поэтому я в своем профиле Инстаграм пишу конкретные цифры, названия фирм и стоимость работ. Чтобы хотя бы можно было с чем-то сравнить.

При этом отклик на мои посты в основном позитивный: многие пишут благодарности за публикации, кто-то дает советы, которые бывают очень своевременными. Негатива я получаю действительно мало. Многие спрашивают конкретные строительные вопросы, просят сфотографировать, как у нас проходят трубы на каком-либо участке дома, чтобы сделать так же. Кто-то просит дать контакты строительных фирм или рабочих, и я действительно советую тех, с кем мне понравилось работать. Я не получаю деньги за рекламу, а честно пишу свои впечатления.

Например, ребята, которые делали фундамент, вначале работали очень хорошо, делали все в срок и предоставляли отчеты о проделанной работе. Однажды один из строителей другого дома случайно зашел к нам, перепутав участки, и осмотрелся на «месте», когда у нас был положен фундамент. Я с ним разговаривала потом, он сказал, что фундамент качественный, сделан относительно недорого, так что все отлично. Тогда я действительно обрадовалась. Но потом в работе моей бригады меня стал смущать перерасход материалов. Например, на одном из этапов стройки им понадобилось не 25 мешков клея для блоков, как было заявлено, а 50 (точное количество я не помню). Это действительно существенное увеличение расхода, и я стала уточнять, почему. Так как я сама не строитель, то «проверку» начала с вопроса: «Где мешки от использованного клея?». Строители ссылались на то, что мешки они спалили. Но тогда почему они не спалили все мешки? Почему не спалили пачки от сигарет? Почему не спалили другой бумажный мусор? То есть получается, что они спалили только «лишние» 25 мешков от клея и все. Это нелогично. В общем, нам пришлось расстаться с этой бригадой.