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«Уже потратили около $45 тысяч». Мама с сыном строят коттедж под Минском, пока муж зарабатывает деньги
02.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Молодая семья из Минска строит дом примерно в 20 километрах от столицы и ведет свою инстаграм-страничку dom_na_nive, где без рекламы и лишних прикрас рассказывает о строительстве, ценах и всех проблемах, с которыми приходится сталкиваться. Читайте наше интервью с руководителем стройки — Надеждой, которая уже научилась торговаться со строителями, заставила серьезно к себе относиться «опытных мужей» и не привыкла сдаваться в любой ситуации.
«Мы в семье четко разделили обязанности: муж зарабатывает деньги, я с сыном — контролирую строительство дома»
С Надеждой я познакомилась благодаря Инстаграму. В какой-то момент ссылку на ее аккаунт мне переслал один из знакомых. Заинтересовавшись, я стала читать посты про стройку дома, смотрела, казалось бы, вполне будничные видео и поняла, что познакомиться с автором аккаунта было бы интересно. Что, собственно, я и сделала.
— Мы — обычная семья со средним доходом, без богатых родственников и накопленного капитала. В нашей семье четко разделены обязанности: муж зарабатывает деньги, я с сыном — контролирую строительство дома, — рассказала Надежда. — Земельный участок мы купили, когда я была беременна и собиралась уходить в декрет — около трех лет назад. Но покупка участка и строительство дома не было самоцелью нашей семьи. Чаще всего мы принимаем решения уже на месте, с учетом сложившихся обстоятельств. Так и здесь: наши знакомые ребята купили участок в садовом товариществе и рассказали нам, что можно выгодно построить дом. Мы обсудили такую возможность в кругу семьи и решили посмотреть варианты, ни на что особо не рассчитывая. При этом накопленного капитала на строительство дома у нас не было.
В какой-то момент мы узнали, что в садовом товариществе продается вот этот участок за $10 тысяч. Муж сказал, что если отдадут этот участок за $7,5 тысячи, то мы купим. В итоге неожиданно для нас все так и произошло. Инстаграм, кстати, поэтому и называется «dom_na_nive», потому что наше садовое товарищество называется «Нива-Ф».
При этом большинство этапов стройки приходится контролировать непосредственно Надежде.
— Муж много работает и поэтому не может контролировать каждый этап строительства. Конечно, по выходным мы работаем на участке все вместе, но по будням часто бывают ситуации, когда он приезжает с работы, а в доме «оп!» — и стены стали белыми. В следующий раз приезжает — уже макет лестницы готов. При этом он постоянно в курсе событий, четко понимает, куда идут все деньги, — рассказала Надежда. — По образованию я фельдшер-акушер, до декрета 5 лет проработала на скорой помощи. Планирую в июне выходить на работу туда же, на «скорую», даже несмотря на то, что в какой-то степени разочаровалась в профессии врача на скорой помощи.
Когда выходила на работу после учебы, мне казалось, что я прям как «спасатель Малибу» из сериала, буду помогать людям и спасать жизни. Но по факту наши люди не ценят этот труд, считая врачей «скорой» просто перевозчиками. Большую часть моей работы составляли вызовы просто без повода, «потому что скучно». В такие моменты всерьез задумываешься, что к тем, кому реально нужна помощь, доехать просто не успеешь. Возможно, поэтому после выхода в декретный отпуск я так увлеклась строительством дома — это способ реализовать свои силы и потенциал.
Но возвращаться на работу все-таки буду, по многим причинам. Моя станция скорой помощи расположена как раз по пути от нашего участка, моя работа посменная: сутки через трое, а это значит, что 3 дня я смогу уделять дому.
«Я считаю, что наша фишка — принимать обдуманные решения и дальше в них не сомневаться, двигаясь только вперед»
На вопрос, не сложно ли девушке решать строительные вопросы, Надежда говорит, что в чем-то даже проще — легче договориться на какую-то скидку или более лояльные условия договора, а в чем-то намного сложнее — мало кто из строителей всерьез воспринимает молодую заказчицу, раз за разом предлагая позвать мужа или папу.
— Помню, я выбирала котел и ездила по офисам компаний в поисках нужной мне модели по выгодной цене. Так вот часть фирм предлагали мне сразу посоветоваться с мужем и прийти к ним снова. Еще кто-то просто не воспринимал всерьез, посмеиваясь над моими вопросами. В такие моменты я просто вставала и искала следующую компанию, где будут серьезно относиться к любому клиенту.
Смешно вспоминать, но до того, как начали строить дом, я никогда не торговалась. Мне казалось, что торговаться — это в чем-то даже стыдно. Однако теперь я понимаю, что без этого никак. Когда строители называют какую-то сумму, то они по-любому закладывают в нее и скидку, которую могут сделать, — уверена Надежда. — Помню, в самом начале, когда я покупала что-то, то после названной продавцом суммы сразу согласилась. Продавец был в шоке: «И это все?». Ему даже стало как-то не по себе, и он сам предложил бесплатную доставку товара до участка.
Теперь я более опытный покупатель и заказчик. Например, недавно мы заказывали лестницу, стоимость которой привязана к доллару. Курс вырос, и стоимость в белорусских рублях выросла примерно на 600-700 рублей. Конечно, я стала говорить о предоставлении скидки, и компания согласилась немного уступить.
Надежда уверена: перфекционисту построить дом намного труднее. Она же предпочитает решать проблемы по мере их поступления.
— Многие люди, когда начинают считать необходимые затраты при строительстве дома, пугаются еще на половине дела. А я считаю, что наша фишка — это спонтанность. Это не значит совершать необдуманные поступки. Это значит принимать обдуманные решения и дальше в них не сомневаться, двигаясь только вперед.
Однако перед тем, как приступить к какому-либо этапу, я долго читаю различные форумы, мониторю ситуацию с ценами. Отчасти и свой Инстраграм я завела, чтобы получить аргументированный совет и отклик людей, которые уже что-то сделали сами. Кроме того, я поняла, что полученным опытом нужно делиться, потому что мне самой такой страницы с расписанными ценами и этапами стройки не хватало. Я бы с удовольствием почитала где-то еще такую информацию, черпая для себя полезные нюансы.
А я на первоначальном этапе просто вбивала в гугле, например, «как сделать пол в доме», и уже из написанных статей хотя бы находила необходимые названия, потом материалы. Дальше уже гуглила эти названия — все нарастало, как снежный ком. Поэтому я в своем профиле Инстаграм пишу конкретные цифры, названия фирм и стоимость работ. Чтобы хотя бы можно было с чем-то сравнить.
При этом отклик на мои посты в основном позитивный: многие пишут благодарности за публикации, кто-то дает советы, которые бывают очень своевременными. Негатива я получаю действительно мало. Многие спрашивают конкретные строительные вопросы, просят сфотографировать, как у нас проходят трубы на каком-либо участке дома, чтобы сделать так же. Кто-то просит дать контакты строительных фирм или рабочих, и я действительно советую тех, с кем мне понравилось работать. Я не получаю деньги за рекламу, а честно пишу свои впечатления.
Например, ребята, которые делали фундамент, вначале работали очень хорошо, делали все в срок и предоставляли отчеты о проделанной работе. Однажды один из строителей другого дома случайно зашел к нам, перепутав участки, и осмотрелся на «месте», когда у нас был положен фундамент. Я с ним разговаривала потом, он сказал, что фундамент качественный, сделан относительно недорого, так что все отлично. Тогда я действительно обрадовалась. Но потом в работе моей бригады меня стал смущать перерасход материалов. Например, на одном из этапов стройки им понадобилось не 25 мешков клея для блоков, как было заявлено, а 50 (точное количество я не помню). Это действительно существенное увеличение расхода, и я стала уточнять, почему. Так как я сама не строитель, то «проверку» начала с вопроса: «Где мешки от использованного клея?». Строители ссылались на то, что мешки они спалили. Но тогда почему они не спалили все мешки? Почему не спалили пачки от сигарет? Почему не спалили другой бумажный мусор? То есть получается, что они спалили только «лишние» 25 мешков от клея и все. Это нелогично. В общем, нам пришлось расстаться с этой бригадой.
«Есть люди, которые построили дом на 90 «квадратов» буквально за $15 тысяч»
Несмотря на то, что до окончания стройки еще далеко, уже можно говорить о довольно внушительной потраченной сумме.
— Периодически мы уже ночуем в доме, спим на раскладном диване и дышим пылью, но я не вижу в этом большой проблемы. Надеюсь, вопрос строительной пыли будет более-менее решен, когда везде будет положена плитка и загрунтуются стены. Но это уже такая мелочь, словами не передать. Иногда я смотрю фотографии двухлетней давности, и мне даже не верится, что за это время удалось столько всего сделать, — пояснила Надежда. — Думаю, на данном этапе в дом уже вложено около $45 тысяч. «Коробка» с окнами, дверьми и крышей обошлась примерно в $27 тысяч. Отопление нам «встало» примерно в $10 тысяч. Но по отоплению нам повезло — мы смогли выкупить вступление в кооператив нашего соседа, который в какой-то момент передумал туда вступать. Получилось, что мы заплатили вместо $2 тысяч около $1 тысячи. Однако это не значит, что мы экономили на всем. Изначально мы покупали хорошие коммуникации, но иногда удавалось ту же трубу в пол достойного качества купить по вполне адекватной цене. Однако для этого я садилась и в течение нескольких дней обзванивала все столичные конторы по отоплению и говорила: «У меня есть определенная сумма. Что вы мне можете предложить на эти деньги? Какую скидку вы готовы сделать?». Белорусский бизнес еще не готов делать своим клиентам скидки в $200-300, зарабатывая при этом $6-7 тысяч. Но есть фирмы, которые согласны предоставить скидку, забирая весь проект. Поэтому у нас сейчас современный котел, хороший бойлер и хорошие коммуникации в полах (и в целом качественные материалы). Кроме того, у нас установлена удаленная система управления котлом — это действительно оправданные траты.
Сейчас мы завершаем штукатурку и потом будем укладывать плитку везде, где это необходимо. Для того, чтобы можно было чувствовать себя здесь комфортно, нужно сделать душ, санузел хотя бы на одном этаже и положить полы. Я не претендую на обои, потому что пока даже не представляю, какие они будут. Но после всего озвученного уже можно будет завозить часть мебели и вполне себе комфортно здесь жить, по крайней мере, по выходным.
— Но дом можно построить и намного более дешевый. Можно, например, не покупать черепицу на крышу, а положить шифер или ондулин, вместо кирпичной кладки использовать газосиликатные блоки. У нас дом тоже из газосиликата, но можно сэкономить на этажности. Здесь есть люди, которые построили дом на 90 «квадратов» буквально за $15 тысяч. Да, это будет дом без изысков, с абсолютным минимумом для жизни, но, согласитесь, это лучше, чем вкладывать деньги, например, в съемное жилье.
Да, мы строим дом в садовом товариществе. Этого боятся очень многие белорусы, считая, что это невыгодно. Но мы посчитали и поняли, что участок в обычной деревне по сравнению с участком в садовом товариществе окупится только лет через 15. Мы купили наш участок за $7,5 тысячи, а в рядом расположенной деревне похожий участок стоит около $16-17 тысяч. Плюс нужно будет потратиться на подключение к газу и коммуникациям. Получится около $20 тысяч. В деревне более выгодная коммуналка — оплата за газ по сравнению с садовым товариществом отличается в разы (0,47 рубля против 0,11 рубля за куб). Плюс в деревне можно оформить прописку, но нам она не нужна.
Однако проблемы, конечно, все же есть. Первая трудность — это подъездные пути к участку.
— Когда мы только начинали строительство, дорог здесь не было вообще, и это настоящая боль. Так как мы говорим о садовом товариществе, дороги здесь прокладываются только за счет местных жильцов. Но многие владельцы домов не живут здесь круглый год, еще у части из них нет машины, и они не видят смысла скидываться на дороги. Таких примерно 50%. В итоге мы оплачиваем дороги оставшимся коллективом. За последние несколько лет смогли хотя бы насыпать асфальтовую крошку — это уже хоть что-то.
Есть еще проблема — рядом колхозное поле, откуда доносятся не совсем приятные ароматы весной и осенью. Но меня это не слишком волнует с учетом, что мы не думаем здесь жить постоянно.
«Я до сих пор считаю, что это отличное вложение денег»
Глядя на Надежду, я вижу молодую целеустремленную девушку, которая не привыкла сидеть на диване и сетовать на сложное положение дел. Это человек, который привык действовать и учиться на собственных ошибках уже «по дороге». Именно такие люди доходят до своей цели. Уже хотя бы потому, что идут к ней.
— Вы знаете, я не могу сказать, что готова продать вот это все, купить другой участок и построить новый дом с учетом уже накопленных знаний. Я вложила в этот дом огромную часть своей души и сил.
Несмотря ни на какие трудности, я абсолютно не разочарована в стройке, — удивляет Надежда. — Я до сих пор считаю, что это отличное вложение денег и собственных сил.
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«Уже потратили около $45 тысяч». Мама с сыном строят коттедж под Минском, пока муж зарабатывает деньги
Молодая семья из Минска строит дом примерно в 20 километрах от столицы и ведет свою инстаграм-страничку dom_na_nive, где без рекламы и лишних прикрас рассказывает о...
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