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Окончание грандиозных строек намечено на 2020 год. Какие из них реально доведут до ума?
02.04.2020 07:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Недавно TUT.BY сообщал, что Миорский металлопрокатный завод за 400 млн евро
АЭС
Начнем с самого резонансного и известного объекта — Белорусской атомной электростанции. На 2020 год запланирован пуск первого энергоблока БелАЭС в Островце. Произойдет ли это на самом деле, утверждать сложно, поскольку сроки уже не раз сдвигались. К данному моменту
— Топливо завезем, когда будем полностью готовы к физическому пуску. Горячую обкатку, которая идет сейчас, закончим в марте. Потом ревизия всего оборудования, и только после этого физический пуск, — заявил 4 марта заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.
21 марта премьер-министры Беларуси и России
Белорусская АЭС возводится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Власти Беларуси хотели бы снизить процентную ставку по кредиту и увеличить сроки возврата средств в связи с переносом сроков запуска станции.
Нафтан
Под контролем властей находится и строительство комплекса замедленного коксования на новополоцком «Нафтане». Модернизация позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья с 72% до 90%, выход светлых нефтепродуктов — с 53−55% до 65% и получить новую продукцию: серу (жидкую, гранулированную) и кокс, который используется в качестве топлива в цементной промышленности, а также в энергетике.
Общие инвестзатраты по строительству комплекса замедленного коксования составляют более 1 млрд долларов. «Нафтан» финансирует проект как за счет собственных средств, так и за счет привлеченных кредитов Банка развития, других банков республики и иностранных банков.
Изначально была поставлена задача строительно-монтажные работы завершить в мае текущего года, а в августе на предприятии должны получить первую продукцию. На заводе сейчас часто
— Заказчику и подрядчикам надо серьезно работать, увеличивая количество специалистов на объектах, строительных площадках. Вместе быстро и оперативно решать вопрос дооснащения оборудованием, — сказал Кочанова
По информации «Вестника Нафтана», на строительных площадках комплекса ежедневно работают более 1000 человек.
Мозырский НПЗ
Похожий масштабный инвестпроект реализуется и на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) планируется завершить в 2020 году, а в следующем ввести объект в эксплуатацию. Его оценочная стоимость — более 1,2 млрд долларов.
Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти с нынешних 75% до 90%, выход светлых продуктов до 67%. Увеличится и производство гидроочищенного дизельного топлива. При этом улучшится качество котельного топлива — мазута.
Александр Лукашенко поручил курировать строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков госсекретарю Совета безопасности Андрею Равкову. Недавно он побывал на объекте и обратил особое внимание «на строгое исполнение графиков работ, их качество, укрепление трудовой дисциплины», говорится на
Петриковский ГОК
«Беларуськалий» сейчас занимается освоением Петриковского месторождения калийных солей в Гомельской области. По
Пуско-наладочные работы планируется
По состоянию на начало текущего года было создано 229 новых рабочих мест. После выхода ГОКа на проектную мощность общая численность работников Петриковского рудоуправления составит около 1600 человек.
Следует отметить, что руда Петриковского месторождения имеет более сложный состав, чем сильвинит, перерабатываемый на обогатительных фабриках в Солигорске. «Белгорхимпром» разработал технологию флотации калийно-магниевых солей.
«Великий камень»
Продолжается застройка Китайско-белорусского индустриального парка под Минском. В «Великом камне» рассказали, что в текущем году ожидают завершения трех крупных проектов.
Уже
В текущем году должен заработать завод китайской корпорации Zoomlion. Объем инвестиций в новый завод
«Великий камень» также хочет привлечь высокотехнологичные стартапы, предоставив финансовую поддержка и место для работы. С этой целью создается Китайско-Белорусский инновационный центр коммерциализации научно-технических достижений.
Здание в форме восьмерки-бесконечности будет иметь площадь 19 тыс. «квадратов». Один «лепесток» планируют сдавать под офисы, второй — для разработки и конструирования опытных образцов, то есть выделены зоны с повышенными нагрузками на перекрытия для размещения оборудования, с большей мощностью по электричеству.
Центр строится за счет китайской техпомощи и средств «Компании по управления индустриальным парком». В целом это около 27 млн долларов.
«Бремино-Орша»
Частная компания «Бремино групп» планирует создать в особой экономической зоне «Бремино-Орша» мультимодальный промышленно-логистический комплекс. Инвестиции в комплекс составят 200 млн долларов. В 2019 году был запущен автомобильный терминал. В текущем году планируется завершить строительство железнодорожного и авиа терминалов в ОЭЗ.
— На 2020 год запланировано завершение в «Бремино-Орша» строительства железнодорожного терминала, где будет осуществляться обработка транзитных грузов, перегрузка контейнеров с железнодорожного транспорта на автомобильный, а также комплектация грузов, хранение контейнеров, — сказал заместитель директора по коммерческим вопросам «Бремино групп» Роман Соболев (цитата по
Как важнейший узел ОЭЗ «Бремино-Орша» Соболев выделил международный грузовой аэропорт «Орша».
— На середину 2020 года запланировано завершение строительства нового авиатерминала, что обеспечит работу, хранение авиационных грузов, — пояснил он.
Добруш
В текущем году надеются запустить завод по выпуску мелованных и немелованных видов картона на базе добрушской бумажной фабрики «Герой труда». В 2012 году этот проект взялась реализовывать китайская компания «Сюань Юань». Но так его не довела до ума. В 2017 году объект законсервировали. При этом был освоен кредит Банка развития Китая на 350 млн долларов.
Когда контракт с китайской компанией был расторгнут, то «Беллесбумпром» искал возможность запустить завод собственными силами. Завод готов на 90%, оставалось лишь запустить машинное оборудование и завершить небольшие строительные работы. Однако не получилось. Доделать завод согласилась австрийская компания Andritz. А для этого понадобилось допфинансирование. В итоге власти Беларуси
Ввод в эксплуатацию комплекса — в 2020 году, выход на проектную мощность — в 2022-м.
В старых корпусах Добрушской бумажной фабрики планируют организовать производство упаковки из нового картона.
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На 2020 года запланирован пуск первого энергоблока БелАЭС. Произойдет ли это на самом деле утверждать сложно, поскольку сроки уже не раз сдвигались. К данному...
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