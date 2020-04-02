Окончание грандиозных строек намечено на 2020 год. Какие из них реально доведут до ума?

Источник материала: Tut.by

Недавно TUT.BY сообщал, что Миорский металлопрокатный завод за 400 млн евро планируется к концу года вывести на предпроектную мощность, несмотря на ряд имевшихся ранее сложностей. А как обстоят дела со строительством других крупных объектов?

АЭС

Начнем с самого резонансного и известного объекта — Белорусской атомной электростанции. На 2020 год запланирован пуск первого энергоблока БелАЭС в Островце. Произойдет ли это на самом деле, утверждать сложно, поскольку сроки уже не раз сдвигались. К данному моменту неизвестна даже дата завоза топлива.



Фото: Василий Семашко, TUT.BY

— Топливо завезем, когда будем полностью готовы к физическому пуску. Горячую обкатку, которая идет сейчас, закончим в марте. Потом ревизия всего оборудования, и только после этого физический пуск, — заявил 4 марта заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

21 марта премьер-министры Беларуси и России заявили , что «принятые оперативные решения позволят обеспечить ход работ в соответствии с установленным графиком».

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Власти Беларуси хотели бы снизить процентную ставку по кредиту и увеличить сроки возврата средств в связи с переносом сроков запуска станции.

Нафтан

Под контролем властей находится и строительство комплекса замедленного коксования на новополоцком «Нафтане». Модернизация позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья с 72% до 90%, выход светлых нефтепродуктов — с 53−55% до 65% и получить новую продукцию: серу (жидкую, гранулированную) и кокс, который используется в качестве топлива в цементной промышленности, а также в энергетике.





Общие инвестзатраты по строительству комплекса замедленного коксования составляют более 1 млрд долларов. «Нафтан» финансирует проект как за счет собственных средств, так и за счет привлеченных кредитов Банка развития, других банков республики и иностранных банков.

Изначально была поставлена задача строительно-монтажные работы завершить в мае текущего года, а в августе на предприятии должны получить первую продукцию. На заводе сейчас часто бывает председатель Совета республики Наталья Кочанова. Она же является председателем набсовета «Нафтана».

— Заказчику и подрядчикам надо серьезно работать, увеличивая количество специалистов на объектах, строительных площадках. Вместе быстро и оперативно решать вопрос дооснащения оборудованием, — сказал Кочанова журналистам 14 марта. — Слаженная работа подрядчика и заказчика даст свой результат. Времени осталось не так много. Очень важно завершить модернизацию в установленные сроки.

По информации «Вестника Нафтана», на строительных площадках комплекса ежедневно работают более 1000 человек.

Мозырский НПЗ

Похожий масштабный инвестпроект реализуется и на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) планируется завершить в 2020 году, а в следующем ввести объект в эксплуатацию. Его оценочная стоимость — более 1,2 млрд долларов.



Фото: mnpz.by

Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти с нынешних 75% до 90%, выход светлых продуктов до 67%. Увеличится и производство гидроочищенного дизельного топлива. При этом улучшится качество котельного топлива — мазута.

Александр Лукашенко поручил курировать строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков госсекретарю Совета безопасности Андрею Равкову. Недавно он побывал на объекте и обратил особое внимание «на строгое исполнение графиков работ, их качество, укрепление трудовой дисциплины», говорится на сайте предприятия.

Петриковский ГОК

«Беларуськалий» сейчас занимается освоением Петриковского месторождения калийных солей в Гомельской области. По словам гендиректора «Беларуськалия» Ивана Головатого, в строительство Петриковского ГОКа уже вложено 690 млн долларов, еще 200−250 млн долларов планируется инвестировать в нынешнем году. Часть средств выделил Евразийский банк развития.



Фото: kali.by

Пуско-наладочные работы планируется завершить к маю 2020 года и в дальнейшем перейти к работе сильвинитовой обогатительной фабрики в режиме полного технологического цикла с выпуском продукции. Планом производства предусмотрено до конца текущего года произвести не менее 100 тысяч тонн калийных удобрений.

По состоянию на начало текущего года было создано 229 новых рабочих мест. После выхода ГОКа на проектную мощность общая численность работников Петриковского рудоуправления составит около 1600 человек.

Следует отметить, что руда Петриковского месторождения имеет более сложный состав, чем сильвинит, перерабатываемый на обогатительных фабриках в Солигорске. «Белгорхимпром» разработал технологию флотации калийно-магниевых солей.

«Великий камень»

Продолжается застройка Китайско-белорусского индустриального парка под Минском. В «Великом камне» рассказали, что в текущем году ожидают завершения трех крупных проектов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Уже сообщали , что Минский автозавод и китайская компания Shaanxi Fast Gear, входящая в холдинг Weichai, налаживают в парке производство коробок передач для грузовиков, спецтехники и автобусов. Для их СП «Фаст-МАЗ» выделили участок в 3,3 гектара. Ожидается, что строительство завода завершится в 2020 году, а первая продукция появится в начале 2021 года. На первоначальном этапе предприятие сможет выпускать свыше 10 тысяч коробок передач, сказали в Минпроме.

В текущем году должен заработать завод китайской корпорации Zoomlion. Объем инвестиций в новый завод оценивался в 45 млн долларов. Партнером Zoomlion в этом проекте также выступает МАЗ. Основная идея проекта — объединить конкурентные преимущества двух предприятий. Сильная сторона МАЗа — это шасси, тогда как Zoomlion отличает качественное навесное оборудование при низкой цене. Белорусы и китайцы планируют вместе выпускать автокраны, автобетононасосы, автомобильные смесители и коммунальную технику. Навесное оборудование Zoomlion также планируется поставлять для других машиностроительных гигантов Беларуси. Техника будет предназначена прежде всего для государств постсоветского пространства — России, Украины и Казахстана.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Великий камень» также хочет привлечь высокотехнологичные стартапы, предоставив финансовую поддержка и место для работы. С этой целью создается Китайско-Белорусский инновационный центр коммерциализации научно-технических достижений.

Здание в форме восьмерки-бесконечности будет иметь площадь 19 тыс. «квадратов». Один «лепесток» планируют сдавать под офисы, второй — для разработки и конструирования опытных образцов, то есть выделены зоны с повышенными нагрузками на перекрытия для размещения оборудования, с большей мощностью по электричеству.

Центр строится за счет китайской техпомощи и средств «Компании по управления индустриальным парком». В целом это около 27 млн долларов.

«Бремино-Орша»

Частная компания «Бремино групп» планирует создать в особой экономической зоне «Бремино-Орша» мультимодальный промышленно-логистический комплекс. Инвестиции в комплекс составят 200 млн долларов. В 2019 году был запущен автомобильный терминал. В текущем году планируется завершить строительство железнодорожного и авиа терминалов в ОЭЗ.



Фото: facebook.com/breminogroup/

— На 2020 год запланировано завершение в «Бремино-Орша» строительства железнодорожного терминала, где будет осуществляться обработка транзитных грузов, перегрузка контейнеров с железнодорожного транспорта на автомобильный, а также комплектация грузов, хранение контейнеров, — сказал заместитель директора по коммерческим вопросам «Бремино групп» Роман Соболев (цитата по Праймпресс ).

Как важнейший узел ОЭЗ «Бремино-Орша» Соболев выделил международный грузовой аэропорт «Орша».

— На середину 2020 года запланировано завершение строительства нового авиатерминала, что обеспечит работу, хранение авиационных грузов, — пояснил он.

Добруш

В текущем году надеются запустить завод по выпуску мелованных и немелованных видов картона на базе добрушской бумажной фабрики «Герой труда». В 2012 году этот проект взялась реализовывать китайская компания «Сюань Юань». Но так его не довела до ума. В 2017 году объект законсервировали. При этом был освоен кредит Банка развития Китая на 350 млн долларов.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Когда контракт с китайской компанией был расторгнут, то «Беллесбумпром» искал возможность запустить завод собственными силами. Завод готов на 90%, оставалось лишь запустить машинное оборудование и завершить небольшие строительные работы. Однако не получилось. Доделать завод согласилась австрийская компания Andritz. А для этого понадобилось допфинансирование. В итоге власти Беларуси выделили на эти цели бюджетный заем в размере 186,2 млн рублей.

Ввод в эксплуатацию комплекса — в 2020 году, выход на проектную мощность — в 2022-м.

В старых корпусах Добрушской бумажной фабрики планируют организовать производство упаковки из нового картона.