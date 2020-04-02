Источник материала: Полесская правда

В прошлом году из ОАО «Полесские журавины» отправили на экспорт продукции без малого на 1 миллион долларов. Если кого-то интересуют точные цифры, то на 988,2 тысячи, 172 процента к уровню 2018 года. Понятное дело, такое бывает не всегда: клюква и голубика – ягоды капризные, на их урожайность влияет множество факторов. То есть год на год не приходится. Неизменным остается одно: 80 процентов экспорта приходится на Россию. Бывает иногда чуть больше, но никогда меньше.

И дело тут не только в том, что там, на Востоке, самый большой спрос на клюкву и голубику – европейским фирмачам нашу ягоду только дай. Главная причина тесного торгового контакта белорусов и россиян – крепкие экономические связи, которые в той или иной степени сохранились еще со времен Советского Союза. Ведь если разобраться, то и знаменитый Главполесьеводстрой, и профильное белорусское министерство, и Минводхоз СССР делали одно и то же дело – поднимали полесскую целину. Именно в рамках этой легендарной кампании общими усилиями были созданы под Селищем плантации американской клюквы, которые впоследствии стали крупнейшими в Европе производителями ягодной продукции. Здорово способствовало поддержке этого начинания принятое в 1986 году постановление Совмина СССР «О развитии плодоводства». Конечно же, специалистам двух республик приходилось работать в условиях плотного взаимодействия, и когда мы все разошлись по национальным квартирам, взаимодействие это никуда не делось – и личные, и производственные контакты остались если не такими, как до 1991 года, то, по крайней мере, достаточно надежными для ведения бизнеса.

А с ним, с бизнесом, произошла вот какая история: вроде как и побогаче Россия, а наладить у себя полномасштабное производство той же клюквы так и не смогла. Все дело в том, что отдачу от ягодных плантаций можно ожидать не сразу, а через 5-6 лет. На такой срок никто в России инвестировать достаточно рискованный проект не берется. Там решили, что удобнее покупать ягоду на Полесье, благо она соответствует всем мировым стандартам. Особенно сейчас, когда в «Журавинах» установили чудо-аппарат по электронной сортировке клюквы. Но это отдельная история, к которой следует вернуться чуть позже, когда на плантациях вступит в строй цех по переработке ягод. Да что там цех! Это настоящая фабрика, по самую крышку начиненная электроникой. Уже сегодня в Москве, Подмосковье, Калинин-граде готовы платить дороже за клюкву, прошедшую через электронную сортировку и откалиброванную не только по размеру, но и по цвету.

В общем, фуры из Селища в Россию идут постоянно даже сейчас: в условиях жесткого антивирусного карантина для продовольственных товаров на границе оставлен «зеленый коридор». На снимке как раз и запечатлен момент в экспедиции морозильника, где готовятся для отправки в Москву очередные 20 тонн клюквы.

Однако на этом связи белорусских и российских специалистов не заканчиваются. Соседи начали практиковать обустройство мини-плантаций при учебных заведениях. Вот и едут за белорусским опытом и белорусскими же технологиями выращивания ягод гонцы из российских институтов и академий. Бывает, что предлагают нашим садоводам произвести посадку клюквы и голубики на участках, предназначенных для обучения студентов. К примеру, под Смоленском, на базе бывшего подсобного хозяйства, пинчане на нескольких гектарах разбили клюквенные плантации, которые действуют до сих пор. Да что там говорить! Едва ли не ежегодно педагоги института усовершенствования при Белорусском государственном аграрно-техническом университете привозят на обучение в Селище целые группы российских слушателей. А у тех самый распространенный вопрос: как создать опытные ягодные плантации для студентов? И подобные вопросы поступают в дирекцию предприятия со всех концов России. Это не преувеличение: недавно запрос на этот счет поступил аж из Биробиждана!

В свою очередь и россияне идут навстречу полесским садоводам. Вот очередной из многочисленных примеров: директор «Журавин» В.Г. Лягуский давно собирался пересадить трактора МТЗ-320, которые заняты обычно на уборке клюквы, с колес на гусеницы. Желание вполне понятное: колеса, как ни старайся, перепахивают дно ягодных чеков, особенно при разворотах тракторов. Гусеницы в этом смысле должны быть получше. Но где их взять? На просьбу откликнулись заводчане в Барнауле, которые изготовили 3 комплекта гусениц из специального материала, состоящего из резины и металла. Посмотрим, как новинка покажет себя в деле.

Ближайшая перспектива обещает дальнейшее укрепление белорусско-российских связей. В «Журавинах» планируют увеличить объемы переработки ягод, а россияне готовы покупать японскую айву в сахарном сиропе, клюквенные цукаты и клюквенное же пюре.

Что до ОАО «Полесские журавины», то там говорят открыто: тесные контакты с российской стороной помогут пережить любые экономические потрясения.

Юрий СЕРГЕЕВ

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