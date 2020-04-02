Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ

- Она не началась сейчас. Она шла и продолжает идти. Просто, как и любая стройка, она приостанавливается по каким-либо причинам, а потом возобновляется. Мы не будем о каждом возобновлении заявлять, - рассказал Дмитрий Костин, начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». – Есть какие-то моменты, которые решаются, на это время стройка приостанавливается, когда вопросы разрешаются, стройка возобновляется. Но это ведь не главное, а главное – она ведется.

Сейчас на площадке завершаются работы по усилению свайного основания высотного здания, большинство свай уже забито. Также выполняется основание и бетонируются фундаментные плиты, стены и колонны стилобата. На конец 2019 года на строительстве «Газпром Центра» задействовано 220 человек, работают 23 единицы техники. По информации заказчика, строительная готовность всего объекта на этот момент составляет около 10%.