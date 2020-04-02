ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ

03.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

На многофункциональном комплексе «Газпром Центр» после затишья активизировались работы. Строители заливают бетон на стилобатах и делают колоны под будущую «стекляшку».

Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ

Как известно, на площадке в границах ул. Филимонова — пр. Независимости — ул. Макаёнка, где раньше был автовокзал «Московский», предусмотрено возведение многофункционального комплекса, включающего административные здания, гостиницу, физкультурно-оздоровительный и медицинский центры, паркинг. Заказчиком объекта является «Газпром трансгаз Беларусь». Некоторое время стройка была заморожена, а затем возобновилась.

Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
Источник: gazpromcenter.by
Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
Источник: gazpromcenter.by
Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
Источник: gazpromcenter.by

— Объект строится и будет введен в эксплуатацию в декабре 2020 года. При строительстве мы столкнулись с геологическими сложностями. Сейчас работаем над усилением свайного основания основного здания, чтобы оно было надежным, рассказал год назад генеральный директор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров.

Новой генподрядной организацией стала Rizzani de Eccher S.p.A (Сodest International S.r.l.). Возведение центра идет в режиме параллельного проектирования и строительства. Корректировка архитектурного проекта почти завершена. По данным агентства «Минск-Новости», готовность строительной документации составляет примерно 50%.

Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ

- Она не началась сейчас. Она шла и продолжает идти. Просто, как и любая стройка, она приостанавливается по каким-либо причинам, а потом возобновляется. Мы не будем о каждом возобновлении заявлять, - рассказал Дмитрий Костин, начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». – Есть какие-то моменты, которые решаются, на это время стройка приостанавливается, когда вопросы разрешаются, стройка возобновляется. Но это ведь не главное, а главное – она ведется.

Сейчас на площадке завершаются работы по усилению свайного основания высотного здания, большинство свай уже забито. Также выполняется основание и бетонируются фундаментные плиты, стены и колонны стилобата. На конец 2019 года на строительстве «Газпром Центра» задействовано 220 человек, работают 23 единицы техники. По информации заказчика, строительная готовность всего объекта на этот момент составляет около 10%.

Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ

— Это исключительный проект для Республики Беларусь. Поэтому вопросы, которые решаются в ходе строительства, раньше в стране и в строительной отрасли не возникали. Поэтому этот проект – наработка опыта для всей строительной отрасли Беларуси. Конечно, когда возникают на таком объекте какие-то вопросы, то лучше остановиться, семь раз отмерить, а потом только возобновлять строительство, - добавил Дмитрий Костин. - По срокам завершения никакой информации дать не можем. Главное, что возведение идет.

Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На многофункциональном комплексе «Газпром Центр» после затишья активизировались работы. Строители заливают бетон на стилобатах и делают колоны под будущую...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика