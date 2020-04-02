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Неожиданно активизировались работы на стройке комплекса «Газпром Центр». ФОТОФАКТ
03.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На многофункциональном комплексе «Газпром Центр» после затишья активизировались работы. Строители заливают бетон на стилобатах и делают колоны под будущую «стекляшку».
Как известно, на площадке в границах ул. Филимонова — пр. Независимости — ул. Макаёнка, где раньше был автовокзал «Московский», предусмотрено возведение многофункционального комплекса, включающего административные здания, гостиницу, физкультурно-оздоровительный и медицинский центры, паркинг. Заказчиком объекта является «Газпром трансгаз Беларусь». Некоторое время стройка была заморожена, а затем возобновилась.
— Объект строится и будет введен в эксплуатацию в декабре 2020 года. При строительстве мы столкнулись с геологическими сложностями. Сейчас работаем над усилением свайного основания основного здания, чтобы оно было надежным, —
Новой генподрядной организацией стала Rizzani de Eccher S.p.A (Сodest International S.r.l.). Возведение центра идет в режиме параллельного проектирования и строительства. Корректировка архитектурного проекта почти завершена. По
- Она не началась сейчас. Она шла и продолжает идти. Просто, как и любая стройка, она приостанавливается по каким-либо причинам, а потом возобновляется. Мы не будем о каждом возобновлении заявлять, - рассказал Дмитрий Костин, начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». – Есть какие-то моменты, которые решаются, на это время стройка приостанавливается, когда вопросы разрешаются, стройка возобновляется. Но это ведь не главное, а главное – она ведется.
Сейчас на площадке завершаются работы по усилению свайного основания высотного здания, большинство свай уже забито. Также выполняется основание и бетонируются фундаментные плиты, стены и колонны стилобата. На конец 2019 года на строительстве «Газпром Центра» задействовано 220 человек, работают 23 единицы техники. По информации заказчика, строительная готовность всего объекта на этот момент составляет около 10%.
— Это исключительный проект для Республики Беларусь. Поэтому вопросы, которые решаются в ходе строительства, раньше в стране и в строительной отрасли не возникали. Поэтому этот проект – наработка опыта для всей строительной отрасли Беларуси. Конечно, когда возникают на таком объекте какие-то вопросы, то лучше остановиться, семь раз отмерить, а потом только возобновлять строительство, - добавил Дмитрий Костин. - По срокам завершения никакой информации дать не можем. Главное, что возведение идет.
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На многофункциональном комплексе «Газпром Центр» после затишья активизировались работы. Строители заливают бетон на стилобатах и делают колоны под будущую...
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