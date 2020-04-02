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Румас: цена по которой будем покупать нефть в апреле - около 4 долларов за баррель
02.04.2020 10:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белнефтехим» проводит переговоры о поставках 2 млн тонн нефти в апреле. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
— Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках российской нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн нефти. Что качается премии — могу повторить то, что говорил две недели назад — поставка российской нефти будет осуществляться без премии. Это жесткая и последовательная установка главы государства о покупке нефти без премии к цене выдерживается правительством. Результат этой позиции — цена по которой будем покупать нефть в апреле — около 4 долларов за баррель, — рассказал премьер-министр.
Как сообщал TUT.BY, практически весь первый квартал Беларусь и Россия не могли договориться о поставках нефти в Беларусь. НПЗ работали с половинной загрузкой, используя альтернативные поставки, собственное сырье (в прежние годы свою нефть Беларусь экспортировала) и поставки через компании Михаила Гуцериева. 21 марта пресс-служба российского кабмина
— Все российские компании смогут поставлять нефть без премии. Из этой премии, 11,7 доллара с тонны, 7 долларов снижают компании, оставшиеся 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство России возьмет эти 4,7 доллара на себя, —
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- Что качается премии - могу повторить то, что говорил две недели назад - поставка российской нефти будет осуществляться без премии. Это жесткая и последовательная...
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