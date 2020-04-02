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Беларусь будет получать российскую нефть без премии, но не откажется от альтернатив
02.04.2020 10:46 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Несмотря на то, что российская нефть будет поставляться без премии поставщикам, Беларусь не откажется от альтернативных источников сырья.
Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, отвечая на вопросы
По словам посла, Беларуси и РФ удалось договориться о поставках на 2020 год. Согласно взаимоприемлемому решению, премия российских нефтяных компаний снижается на $7 за тонну.
«Оставшаяся часть премии в размере $4,7 за тонну будет компенсирована в рамках межбюджетных отношений Беларуси и России. Поэтому ожидаем, что в оставшуюся часть года нам удастся быстро нарастить объемы поставок и выйти по 2020 году на цифры, близкие к изначально планировавшимся», - сказал Семашко.
Но исключение премиальных касается только нынешнего года, да и то, если цена нефти не превысит в этом году $40-45 за баррель.
«В дальнейшем, решая задачу создания единого рынка нефти и нефтепродуктов Союзного государства, белорусские и российские НПЗ должны иметь абсолютно одинаковые условия компенсации издержек от налогового маневра», - подчеркнул дипломат.
По его словам, большая часть сырья будет поступать из РФ из-за удобства логистики и техориентации белорусских НПЗ на сорт Urals.
Однако руководству концерна «Белнефтехим» поставлена задача наращивать объемы собственной добычи нефти с проверенными временем зарубежными партнерами и искать альтернативные источники поставки нефти, чтобы впредь не попадать в затруднительные ситуации.
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Несмотря на то, что российская нефть будет поставляться без премии поставщикам, Беларусь не откажется от альтернативных источников сырья.
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