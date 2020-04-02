Беларусь будет получать российскую нефть без премии, но не откажется от альтернатив

Несмотря на то, что российская нефть будет поставляться без премии поставщикам, Беларусь не откажется от альтернативных источников сырья.

Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, отвечая на вопросы «Российской газете» 2 апреля.

По словам посла, Беларуси и РФ удалось договориться о поставках на 2020 год. Согласно взаимоприемлемому решению, премия российских нефтяных компаний снижается на $7 за тонну.

«Оставшаяся часть премии в размере $4,7 за тонну будет компенсирована в рамках межбюджетных отношений Беларуси и России. Поэтому ожидаем, что в оставшуюся часть года нам удастся быстро нарастить объемы поставок и выйти по 2020 году на цифры, близкие к изначально планировавшимся», - сказал Семашко.

Но исключение премиальных касается только нынешнего года, да и то, если цена нефти не превысит в этом году $40-45 за баррель.

«В дальнейшем, решая задачу создания единого рынка нефти и нефтепродуктов Союзного государства, белорусские и российские НПЗ должны иметь абсолютно одинаковые условия компенсации издержек от налогового маневра», - подчеркнул дипломат.

По его словам, большая часть сырья будет поступать из РФ из-за удобства логистики и техориентации белорусских НПЗ на сорт Urals.

Однако руководству концерна «Белнефтехим» поставлена задача наращивать объемы собственной добычи нефти с проверенными временем зарубежными партнерами и искать альтернативные источники поставки нефти, чтобы впредь не попадать в затруднительные ситуации.

О нефти из РФ без премии сообщал ранее премьер-министр страны Сергей Румас. Часть из суммы уберут сами предприятия, часть возьмет на себя российское правительство.

Москва согласилась увеличить скидку на нефть для будет покупать два танкера нефти у альтернативных поставщиков, даже если нормализуются поставки из РФ. 23 мартаувеличить скидку на нефть для Минска до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. 11 марта премьеры стран Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились о том, что каждый месяц Беларусьдва танкера нефти у альтернативных поставщиков, даже если нормализуются поставки из РФ.

заявил , что последствия падения цен на нефть и девальвации российского рубля для Беларуси пока оценить сложно. Но данная ситуация может помочь договориться с Россией о поставках сырья. 9 марта Румас, что последствия падения цен на нефть и девальвации российского рубля для Беларуси пока оценить сложно. Но данная ситуация может помочь договориться с Россией о поставках сырья.