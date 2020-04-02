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Беларусь будет получать российскую нефть без премии, но не откажется от альтернатив

02.04.2020 10:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Несмотря на то, что российская нефть будет поставляться без премии поставщикам, Беларусь не откажется от альтернативных источников сырья.

Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, отвечая на вопросы «Российской газете» 2 апреля.

По словам посла, Беларуси и РФ удалось договориться о поставках на 2020 год. Согласно взаимоприемлемому решению, премия российских нефтяных компаний снижается на $7 за тонну.

«Оставшаяся часть премии в размере $4,7 за тонну будет компенсирована в рамках межбюджетных отношений Беларуси и России. Поэтому ожидаем, что в оставшуюся часть года нам удастся быстро нарастить объемы поставок и выйти по 2020 году на цифры, близкие к изначально планировавшимся», - сказал Семашко.

Но исключение премиальных касается только нынешнего года, да и то, если цена нефти не превысит в этом году $40-45 за баррель.

«В дальнейшем, решая задачу создания единого рынка нефти и нефтепродуктов Союзного государства, белорусские и российские НПЗ должны иметь абсолютно одинаковые условия компенсации издержек от налогового маневра», - подчеркнул дипломат.

По его словам, большая часть сырья будет поступать из РФ из-за удобства логистики и техориентации белорусских НПЗ на сорт Urals.

Однако руководству концерна «Белнефтехим» поставлена задача наращивать объемы собственной добычи нефти с проверенными временем зарубежными партнерами и искать альтернативные источники поставки нефти, чтобы впредь не попадать в затруднительные ситуации.

О нефти из РФ без премии сообщал ранее премьер-министр страны Сергей Румас. Часть из суммы уберут сами предприятия, часть возьмет на себя российское правительство.

23 марта Москва согласилась увеличить скидку на нефть для Минска до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. 11 марта премьеры стран Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились о том, что каждый месяц Беларусь будет покупать два танкера нефти у альтернативных поставщиков, даже если нормализуются поставки из РФ.
 
9 марта Румас заявил, что последствия падения цен на нефть и девальвации российского рубля для Беларуси пока оценить сложно. Но данная ситуация может помочь договориться с Россией о поставках сырья.
 
21 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о «неожиданном предложении» российского коллеги Владимира Путина: посчитать, сколько Беларусь потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году к уровню прошлого года и компенсировать недостающие $300 млн.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на то, что российская нефть будет поставляться без премии поставщикам, Беларусь не откажется от альтернативных источников сырья.
 
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