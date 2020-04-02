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Стоимость марки Brent с начала года рухнула на 65,6 % впервые в истории

02.04.2020 13:58 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Падение цены на нефть в течение трех первых месяцев 2020 года стало рекордным за всю историю человечества. Стоимость марки Brent с начала года рухнула на 65,6 %, WTI - на 66,5 %, чего ранее никогда не было. Более того, цена на черное золото продолжает падать. Информационные агентства сообщают, что котировки по июньским фьючерсам Brent составляют $25,83 за баррель. Напомним, 1 апреля  закончилось действие предыдущей сделки ОПЕК. Теперь страны не ограничены в добыче. Ранее Саудовская Аравия заявляла, что готова усилить свою добычу в максимально сжатые сроки и вылить на рынок тонны дешевой нефти. 
 
 
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Падение цены на нефть в течение трех первых месяцев 2020 года стало рекордным за всю историю человечества. Стоимость марки Brent с начала года рухнула на 65,6 %, WTI - на 66,5 %,...
 
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