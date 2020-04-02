Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стоимость марки Brent с начала года рухнула на 65,6 % впервые в истории Падение цены на нефть в течение трех первых месяцев 2020 года стало рекордным за всю историю человечества. Стоимость марки Brent с начала года рухнула на 65,6 %, WTI - на 66,5 %,...

Падение цены на нефть в течение трех первых месяцев 2020 года стало рекордным за всю историю человечества. Стоимость марки Brent с начала года рухнула на 65,6 %, WTI - на 66,5 %, чего ранее никогда не было. Более того, цена на черное золото продолжает падать. Информационные агентства сообщают, что котировки по июньским фьючерсам Brent составляют $25,83 за баррель. Напомним, 1 апреля закончилось действие предыдущей сделки ОПЕК. Теперь страны не ограничены в добыче. Ранее Саудовская Аравия заявляла, что готова усилить свою добычу в максимально сжатые сроки и вылить на рынок тонны дешевой нефти.