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Парламент Беларуси ратифицировал соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз
02.04.2020 11:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На открытии весенней сессии Палаты представителей белорусские депутаты ратифицировали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии.
Следующий шаг — ратификация в Совете Республики и подписание у президента.
Потом документ должны утвердить в Европарламенте, а после Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.
8 января Беларусь и Евросоюз
С 2 февраля в Евросоюзе вступил в силу
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Теперь документ должны утвердить в Европапрламенте, а после Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.
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