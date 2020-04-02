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Парламент Беларуси ратифицировал соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз

02.04.2020 11:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На открытии весенней сессии Палаты представителей белорусские депутаты ратифицировали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Следующий шаг — ратификация в Совете Республики и подписание у президента.

Потом документ должны утвердить в Европарламенте, а после Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.

8 января Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. Визовое соглашение делает получение «шенгена» проще и понижает его стоимость до 35 евро. Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне.

С 2 февраля в Евросоюзе вступил в силу новый Визовый кодекс, теперь за визу белорусам приходится платить 80 евро. Некоторые посольства, посчитав это несправедливым, ввели небольшие послабления для белорусских детей и молодежи на время «переходного» периода.

 
 
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Теперь документ должны утвердить в Европапрламенте, а после Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.
 
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