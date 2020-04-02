Глава КГК прокомментировал «дело Сергея Сацука»

Источник материала: Tut.by

Глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов подискутировал с журналистами о «деле Сергея Сацука» и объяснил, почему журналист находится под стражей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У Леонида Анфимова спросили, почему в пресс-релизе КГК Сергей Сацук назван владельцем ОДО «Интер Смит» (которому принадлежит издание «Ежедневник»), а не главным редактором, которым он является.

— Если вы считаете, что это имеет существенное значение… Может быть, юридически не является, но есть фактические владельцы, а есть номинальные.

— Но в сообщении пресс-службы не говорится, «фактический» он или еще какой-то. Есть утверждение: владелец.

— Если есть доказательства, что кто-то является владельцем фактическим, и это можно доказать. И это что, так важно?

— От этого, видимо, зависит, считать ли человека должностным лицом. Как журналист может получить взятку? Он не должностное лицо!

— Вы хотите сказать, что это гонорар?

— Я хочу сказать, что журналисты в некоторых случаях получают деньги за статьи. Если они не верно проведены через бухгалтерию или могут быть недоплачены налоги, это может быть как-то квалифицировано, но не как взятка.

— Если вы считаете, что это неправильно квалифицировано, то следственные органы, когда дело будет передано, может быть, переквалифицируют на другую статью. А может, вообще скажут, что мы не правы совершенно, и прекратят это уголовное преследование. Не исключаю и такого варианта.

— Мы на это рассчитываем, но человек сидит восемь дней. И имидж КГК страдает, кстати.

— Я знаю.

— Что делать?

— Ждать.

На вопрос о том, в чем смысл применения такой меры пресечения в условиях, когда даже страну покинуть фактически невозможно, Анфимов пояснил:

— У нас было много случаев, когда были и границы закрыты, и тем не менее подозреваемые находили лазейки и уходили из поля зрения правоохранительных органов, оставляя нас с носом. Я не могу поставить возле каждого подозреваемого, которому меняем меру пресечения, оперативного сотрудника. Человек может помешать оперативному расследованию.

— Речь шла о том, что такая мера пресечения применяется в исключительных случаях. А у нас каждый случай выходит исключительным.

— Не знаю, что вам ответить.

Анфимов подтвердил, что до 5 апреля дело будет передано в СК.

На вопрос о том, есть ли в статье Сергея Сацука не соответствующая действительности информация, а он защищает чьи-то коммерческие интересы, Анфимов ответил:

— А вы считаете, что не защищал?

— Нам об этом ничего не известно. Об этом в обвинении — ни слова.

Подробности сообщать глава КГК отказался «в интересах следствия и, может быть, в его (Сацука. — Прим. TUT.BY) интересах».

Анфимов также отметил, что знает подоплеку оперативной съемки, показанной по белорусскому телевидению, но отказался пояснить это журналистам.

— А почему мы должны об этом говорить?

— Потому, что это имеет общественное значение.

— Хорошо, шло оперативное расследование. Как можно давать какую-то информацию? Вы не допускаете, что съемкой все не закончилось? Что кто-то мог сказать, что информации недостаточно?

— Если бы Сергей имел намерение уехать, после такого телерепортажа он бы определенно уехал. Но он не уехал…

Прокомментировал Анфимов и последний текст Сергея Сацука, который он просил опубликовать в случае его задержания, в котором журналист предположил, что его могут «заказать» из-за расследований про коррупцию в системе здравоохранения.

— Это тот текст, где он намекает на сотрудника правоохранительных органов? Это тот важный начальник, на которого он [Сацук] намекает на незаконную систему? Если бы кто-то кого-то крышевал, зная резонанс вокруг «дела медиков» и поставок медтехники, давно бы этот крышеватель сидел.

Анфимов пояснил, что Сацук обвиняется по ч. 2 ст. 430 из-за крупной суммы взятки — 5 тысяч долларов.

— Журналистика — это тонкая сфера деятельности, где должны работать люди порядочные. Суперпорядочные. Но когда я смотрю, как пишутся заказные статьи, часто вижу, как необъективно освещается деятельность государственных органов, особенно Комитета государственного контроля, становится просто обидно. Как может журналист, не зная сути дела, всех тонкостей, давать оценку тому, что происходит в этом госоргане? — резюмировал Анфимов.

Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 25 марта по подозрению в получении взятки. 27 марта сотрудников «Ежедневника» допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, Сергея Сацука перевели в СИЗО № 1.

Вероятнее всего, в обвинении идет речь о статье, про которую телеканал СТВ и «Беларусь 1» делали репортажи в августе 2019 года. В репортаже СТВ говорилось о статье Сацука в январе 2019 года «Как в Беларуси зарабатывают на крови».