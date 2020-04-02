Посол Семашко: Без премии будем покупать только если цена нефти не превысит в этом году 40−45 долларов

Источник материала: Tut.by

Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии только в этом году и да и то если цена нефти не превысит в этом году 40−45 долларов за баррель. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Семашко отметил, что найти взаимоприемлемое решение на текущий 2020 год по условиям поставок российской нефти в Беларусь удалось совсем недавно. Как заявил 2 апреля премьер-министр Сергей Румас , Беларусь купит в России нефть в апреле по цене около 4 долларов за баррель. При этом поставка российской нефти будет осуществляться без премии.

Посол поясняет, что данные условия поставки — лишь на текущий год.

— Ожидаем, что в оставшуюся часть года нам удастся быстро нарастить объемы поставок и выйти по 2020 году на цифры, близкие к изначально планировавшимся. Но при этом должен заметить, что исключение премиальных выплат из ценообразования на нефть, поставляемую в Республику Беларусь, решает проблему только текущего 2020 года, да и то если цена нефти не превысит в этом году 40−45 долларов за баррель. В дальнейшем, решая задачу создания единого рынка нефти и нефтепродуктов Союзного государства, белорусские и российские НПЗ должны иметь абсолютно одинаковые условия компенсации издержек от «налогового маневра», — заявил Семашко.

Дипломат также отметил, что большую часть из требуемого объема нефти Беларусь будет получать из России, поскольку здесь немаловажную роль играют и удобство логистики, и технологическая ориентация белорусских нефтеперерабатывающих заводов на переработку нефти сорта Urals.

— Но вместе с тем руководству концерна «Белнефтехим» поставлена задача наращивания объемов собственной добычи нефти с проверенными временем зарубежными партнерами и искать альтернативные источники поставки нефти, чтобы впредь не попадать в затруднительные ситуации, — сказал Владимир Семашко.