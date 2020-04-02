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Посол Семашко: Без премии будем покупать только если цена нефти не превысит в этом году 40−45 долларов
02.04.2020 11:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии только в этом году и да и то если цена нефти не превысит в этом году 40−45 долларов за баррель. Об этом в интервью
Семашко отметил, что найти взаимоприемлемое решение на текущий 2020 год по условиям поставок российской нефти в Беларусь удалось совсем недавно. Как заявил 2 апреля премьер-министр
Посол поясняет, что данные условия поставки — лишь на текущий год.
— Ожидаем, что в оставшуюся часть года нам удастся быстро нарастить объемы поставок и выйти по 2020 году на цифры, близкие к изначально планировавшимся. Но при этом должен заметить, что исключение премиальных выплат из ценообразования на нефть, поставляемую в Республику Беларусь, решает проблему только текущего 2020 года, да и то если цена нефти не превысит в этом году 40−45 долларов за баррель. В дальнейшем, решая задачу создания единого рынка нефти и нефтепродуктов Союзного государства, белорусские и российские НПЗ должны иметь абсолютно одинаковые условия компенсации издержек от «налогового маневра», — заявил Семашко.
Дипломат также отметил, что большую часть из требуемого объема нефти Беларусь будет получать из России, поскольку здесь немаловажную роль играют и удобство логистики, и технологическая ориентация белорусских нефтеперерабатывающих заводов на переработку нефти сорта Urals.
— Но вместе с тем руководству концерна «Белнефтехим» поставлена задача наращивания объемов собственной добычи нефти с проверенными временем зарубежными партнерами и искать альтернативные источники поставки нефти, чтобы впредь не попадать в затруднительные ситуации, — сказал Владимир Семашко.
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Посол Семашко: Без премии будем покупать только если цена нефти не превысит в этом году 40−45 долларов
Большую часть из требуемого объема нефти Беларусь будет получать из России, поскольку здесь немаловажную роль играют и удобство логистики, и технологическая...
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