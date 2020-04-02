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Лукашенко не против единой валюты в Союзном государстве, «но кто будет управлять эмиссионным центром?»
02.04.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко заявил, что в Минске не против единой валюты в Союзном государстве. Об этом президент Беларуси рассказал в
«У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский», — отметил он.
«Вопрос в том, кто будет управлять эмиссионным центром?» — добавил Лукашенко.
Напомним, при создании Союзного государства Беларуси и России предполагалось, что к в 2005 году в странах будет единая валюта. Беларусь с этим вопросом тянула,
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Лукашенко не против единой валюты в Союзном государстве, «но кто будет управлять эмиссионным центром?»
«Вопрос в том, кто будет управлять эмиссионным центром?» - добавил Лукашенко.
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