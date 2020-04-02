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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На юге Минской области завершают сев ранних яровых В этом году техника вышла в поля на несколько недель раньше, чем в прошлом году. Поспособствовала теплая и сухая зима. Работать сейчас приходится максимально...

В этом году техника вышла в поля на несколько недель раньше, чем в прошлом году. Поспособствовала теплая и сухая зима. Работать сейчас приходится максимально быстро, пока почва не потеряла влагу. В хозяйстве "Краснодворцы", что под Слуцком, до конца недели планируют завершить сев ячменя. Потом перейдут к кукурузе. Это основная культура на сельхозпредприятии.Чтобы ускорить работу и сделать ее максимально продуктивной, аграрии используют современные технологии. Внедряют элементы точного земледелия. Например, тракторы оснащают GPS-системами, которые составляют наиболее правильный маршрут по полю. После в хозяйствах начнут высаживать сахарную свеклу и картофель.