Для снижения административной нагрузки. В Беларуси продляют сроки завершения внешнеторговых операций

Источник материала: Tut.by

Правительство и Нацбанк Беларуси приняли решение о продлении на 100 календарных дней сроков завершения внешнеторговых операций, которые приходятся на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года, а также сроков действия разрешений на открытие юрлицами — резидентами счетов в банках-нерезидентах, срок действия которых истекает в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе Нацбанка.

Продление этих сроков не требует от субъектов хозяйствования направления в Нацбанк каких-либо заявлений и документов. Решение закреплено постановлением Совмина и Нацбанка от 1 апреля 2020 года № 192/6, которое вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Постановление принято в рамках разработанного правительством комплекса мер по обеспечению стабильной работы экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире и направлено на снижение административной нагрузки на белорусские субъекты хозяйствования, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность в текущих условиях.

В соответствии с постановлением № 192/6 продление на 100 календарных дней сроков завершения внешнеторговых операций касается как сроков, установленных подпунктом 1.4 пункта 1 указа президента от 27 марта 2008 года № 178, подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 постановления Совмина и Нацбанка от 5 ноября 2011 года № 1483/22, так и сроков, продленных разрешениями Нацбанка.

Постановлением № 192/6 также продлевается на 100 календарных дней срок действия выданных Нацбанком юрлицам — резидентам разрешений на открытие счетов в банках-нерезидентах, срок действия которых истекает в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. На период продленного срока действия данных разрешений сохраняются установленный режим функционирования счета (цель открытия счета, источники поступления денежных средств на счет, направления списания денежных средств со счета) и другие условия разрешения, а цифровые показатели устанавливаются по последним значениям, в них указанным.

В случае необходимости внесения иных изменений в действующие разрешения на открытие счетов в банках-нерезидентах юридическим лицам — резидентам следует обратиться в Нацбанк.