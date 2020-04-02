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Предприятия онлайн торговли готовы временно трудоустроить более 400 человек
02.04.2020 17:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предприятия онлайн-торговли готовы временно трудоустроить работников, отправленных с других организаций в вынужденные отпуска из-за падения объемом производства, сообщается в пресс-релизе Ассоциации предприятий онлайн-торговли.
Члены Ассоциации готовы временно (на срок от 2-х месяцев) принять от других организаций страны по всей республике от 400 работников, имеющих санитарные книжки, для задействования в комплектовании заказов и их доставке.
Потребность в новых сотрудниках возникла из-за роста спроса на услуги интернет-магазинов, открытием дополнительных интернет-магазинов.
Требования к сотрудникам: наличие санитарной книжки; ответственность, честность, готовность работать в команде и выдерживать высокие физические нагрузки. Ассоциация намерена рассматривать сводные предложения (списки) от организаций, направляющих работников.
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Предприятия онлайн-торговли готовы временно трудоустроить работников, отправленных с других организаций в вынужденные отпуска из-за падения объемом...
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