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Предприятия онлайн торговли готовы временно трудоустроить более 400 человек

02.04.2020 17:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предприятия онлайн-торговли готовы временно трудоустроить работников, отправленных с других организаций в вынужденные отпуска из-за падения объемом производства, сообщается в пресс-релизе Ассоциации предприятий онлайн-торговли. 


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Члены Ассоциации готовы временно (на срок от 2-х месяцев) принять от других организаций страны по всей республике от 400 работников, имеющих санитарные книжки, для задействования в комплектовании заказов и их доставке.

Потребность в новых сотрудниках возникла из-за роста спроса на услуги интернет-магазинов, открытием дополнительных интернет-магазинов.

Требования к сотрудникам: наличие санитарной книжки; ответственность, честность, готовность работать в команде и выдерживать высокие физические нагрузки. Ассоциация намерена рассматривать сводные предложения (списки) от организаций, направляющих работников.

На сегодняшний день в АПОТ входят интернет-гипермаркет e-dostavka.by, компания по доставке еды — menu.by, онлайн-гипермаркет «ГиперМолл» и другие.

 
 
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Предприятия онлайн-торговли готовы временно трудоустроить работников, отправленных с других организаций в вынужденные отпуска из-за падения объемом...
 
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