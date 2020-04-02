Предприятия онлайн торговли готовы временно трудоустроить более 400 человек

Источник материала: Tut.by

Предприятия онлайн-торговли готовы временно трудоустроить работников, отправленных с других организаций в вынужденные отпуска из-за падения объемом производства, сообщается в пресс-релизе Ассоциации предприятий онлайн-торговли.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Члены Ассоциации готовы временно (на срок от 2-х месяцев) принять от других организаций страны по всей республике от 400 работников, имеющих санитарные книжки, для задействования в комплектовании заказов и их доставке.

Потребность в новых сотрудниках возникла из-за роста спроса на услуги интернет-магазинов, открытием дополнительных интернет-магазинов.

Требования к сотрудникам: наличие санитарной книжки; ответственность, честность, готовность работать в команде и выдерживать высокие физические нагрузки. Ассоциация намерена рассматривать сводные предложения (списки) от организаций, направляющих работников.

На сегодняшний день в АПОТ входят интернет-гипермаркет e-dostavka.by, компания по доставке еды — menu.by, онлайн-гипермаркет «ГиперМолл» и другие.