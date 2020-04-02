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Нефтяной спор. Лукашенко просил Путина не гнобить Гуцериева в России

02.04.2020 18:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко вступился за бизнесмена Михаила Гуцериева, компании которого в начале года единственные поставляли российскую нефть в Беларусь. Об этом президент рассказал в четверг, 2 апреля, в интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Недавно правительства Беларуси и России договорились по ценам поставок, но неожиданно основной проблемой переговоров Минска и Москвы стал состав поставщиков: компании группы «Сафмар», по мнению остальных экспортеров, уже не имеют права направлять сырье на НПЗ в Мозыре и Новополоцке, так как это нарушает принцип равнодоступности, говорят источники Рейтер. «„Русснефть“ и „Нефтиса“ уже выбрали весь свой график для Беларуси на 2020 год», — отметил источник в отрасли. За первый квартал они поставили около 1 млн тонн нефти.

Лукашенко напомнил, что после прекращения поставок российской нефти на белорусские НПЗ с 1 января из всех российских компаний, поставлявших углеводороды в Беларусь экспорт не прекратила только группа «Сафмар» Гуцериева, а в настоящее время интерес к поставкам в Беларусь проявляют и другие российские нефтяные компании, в частности «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз».

— Что они сделали сейчас, когда жареный петух клюнул: нет, сейчас, мы (российская сторона. — Прим. TUT.BY) будем определять, какие компании [в Беларусь] будут поставлять нефть, — рассказал Лукашенко. — Позвольте, вы рыночники. Вы всегда нас толкали с ними (компаниями. — Прим. TUT.BY) договариваться по-рыночному. Почему вы должны определять? Мы деньги платим — проведем тендер, конкурс: кто выиграет, тот и будет поставлять.

По словам белорусского президента, глава «Сафмара» готов был уступить свое место другим поставщикам, сообщает АФН.

— Гуцериев мне позвонил, сказал: «Александр Григорьевич, не спорьте, если уже так, я согласен». Но у нас же совесть есть. Он же один работал, на страх и риск. Два уголовных дела за это время против него там завели. Я напрямую с [президентом России Владимиром] Путиным вынужден был общаться на эту тему. Его начали гнобить, — сказал Лукашенко.

Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Сегодня, 2 апреля, премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что Беларусь в апреле планирует купить 2 млн тонн российской нефти по цене 4 доллара за баррель (29 долларов за тонну).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что Беларусь не сможет закупить у России 2 млн тонн нефти по цене 4 доллара за баррель, если не будет соответствующего рыночного предложения.

— Мы всегда говорим о рыночной конъюнктуре. Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить, но если таких времен рыночных не наступит и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится. Это абсолютно рыночная конъюнктура, — сказал представитель Кремля.

Министр энергетики РФ Александр Новак в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ему «некорректно комментировать» слова Румаса.

— Из тех переговоров, которые мы вели, шла речь о размере премии, которая должна быть у компаний. Премия была снижена в соответствии с договоренностями с 12 до 5 долларов [за тонну], — сказал Новак. — Поставки нефти будут в соответствии с ценой, которая формируется на рынке, за минусом экспортной пошлины, поскольку у нас между нашими странами поставки идут беспошлинные, и это как раз и создает нам конкурентные преимущества по отношению к другим поставщикам. Наша нефть из-за этого на 20% дешевле, чем другая нефть, даже в сопоставимых транспортных условиях. А если учесть, что у нас еще и расстояние достаточно близкое и поставки по «трубе», здесь еще больше у нас возможностей для конкуренции [с другими поставщиками].

В результате резкого падения мировых цен на нефть средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 года сложилась, по данным Минфина РФ, в размере 29,17 доллара за баррель, что в 2,3 раза меньше, чем в марте прошлого года. При этом в среду, 1 апреля, стоимость физических партий Urals приблизилась к 10 долларам за баррель, сообщает ценовое агентство Argus. В результате цена нефти для Беларуси «могла в моменте достичь и 4 долларов за баррель, учитывая беспошлинный характер поставок для Беларуси», пояснили TUT.BY трейдеры. «Но это все формулы, котировки, по которым одни могут продать, а другие — купить. Но условная „Роснефть“ может и не продать», — сказал собеседник.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко вступился за бизнесмена Михаила Гуцериева, компании которого в начале года единственные поставляли российскую нефть в Беларусь.
 
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