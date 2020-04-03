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На рынке растет число желающих продать жилье

03.04.2020 17:02 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Курсовые колебания подтолкнули продавцов недвижимости скорректировать свои объявления. На рынке ценовой разворот.  По оценкам экспертов, показатель минувшей недели самый низкий с начала этого года. Пик повышения цен пришелся на начало февраля. Но уже несколько недель подряд, например, в столице растет число желающих продать жилье. Только с начала марта общее предложение вторички выросло на 1,5 тысячи квартир, а вот среднее число продаж по месяцу намного меньше. Как следствие - цены снижаются. 

Самый высокий процент скидок наблюдается сейчас в сегменте 1-комнатных квартир. Причем, большой процент предложений по квартирам  построенных в 2019 году, владельцы которых и были нацелены на перепродажу и сейчас стремятся поскорее зафиксировать прибыль. Эксперты делают осторожный прогноз, что основная волна ценовой коррекции еще впереди.

 
 
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Курсовые колебания подтолкнули продавцов недвижимости скорректировать свои объявления. На рынке ценовой разворот.  По оценкам экспертов, показатель минувшей...
 
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Пинский Вестник
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Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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