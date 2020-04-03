Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На рынке растет число желающих продать жилье Курсовые колебания подтолкнули продавцов недвижимости скорректировать свои объявления. На рынке ценовой разворот. По оценкам экспертов, показатель минувшей...

Курсовые колебания подтолкнули продавцов недвижимости скорректировать свои объявления. На рынке ценовой разворот. По оценкам экспертов, показатель минувшей недели самый низкий с начала этого года. Пик повышения цен пришелся на начало февраля. Но уже несколько недель подряд, например, в столице растет число желающих продать жилье. Только с начала марта общее предложение вторички выросло на 1,5 тысячи квартир, а вот среднее число продаж по месяцу намного меньше. Как следствие - цены снижаются.Самый высокий процент скидок наблюдается сейчас в сегменте 1-комнатных квартир. Причем, большой процент предложений по квартирам построенных в 2019 году, владельцы которых и были нацелены на перепродажу и сейчас стремятся поскорее зафиксировать прибыль. Эксперты делают осторожный прогноз, что основная волна ценовой коррекции еще впереди.