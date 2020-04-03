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С 6 апреля «Белавиа» приостанавливает полеты в Вильнюс

03.04.2020 18:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 6 апреля по решению литовской стороны «Белавиа» приостанавливает полеты в Вильнюс, сообщает МИД Беларуси.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В ведомстве отмечают, что со своей стороны «Белавиа» на сегодняшний день не намерена отменять запланированные рейсы, которые активно используются иностранными гражданами для возвращения через Минск в страны своего гражданства. Ближайшие рейсы запланированы в Армению, Великобританию, Венгрию, Германию, Израиль, Испанию, Нидерланды, Турцию, Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Эстонию.

После закрытия границ со всего мира вернулось почти 6 тысяч белорусов.

— Так, более 20 граждан Беларуси сегодня вылетели на Родину из Индонезии через Амстердам. В ближайшие дни данным маршрутом планируется направить еще несколько групп наших соотечественников. Рассчитываем, что таким образом большинство пребывающих в Индонезии и обратившихся за содействием граждан Беларуси вернутся домой, — сообщает МИД.

Больше всего сейчас проблем с эвакуацией белорусских граждан из Индии (в том числе штата Гоа), Шри-Ланки, Вьетнама, Таиланда.

— Идет работа всех заинтересованных госорганов по практической отработке путей возможного решения этих проблем, — отмечают в МИД.

Напомним, с 3 апреля Литва внесла изменения в порядок пересечения наземной границы. Делать это можно будет только транзитом и только группами под конвоем.

 
Теги: Минск
 
 
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Со своей стороны «Белавиа» на сегодняшний день не намерена отменять запланированные рейсы, которые активно используются иностранными гражданами для возвращения...
 
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