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С 6 апреля «Белавиа» приостанавливает полеты в Вильнюс
03.04.2020 18:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 6 апреля по решению литовской стороны «Белавиа» приостанавливает полеты в Вильнюс, сообщает
В ведомстве отмечают, что со своей стороны «Белавиа» на сегодняшний день не намерена отменять запланированные рейсы, которые активно используются иностранными гражданами для возвращения через Минск в страны своего гражданства. Ближайшие рейсы запланированы в Армению, Великобританию, Венгрию, Германию, Израиль, Испанию, Нидерланды, Турцию, Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Эстонию.
После закрытия границ со всего мира вернулось почти 6 тысяч белорусов.
— Так, более 20 граждан Беларуси сегодня вылетели на Родину из Индонезии через Амстердам. В ближайшие дни данным маршрутом планируется направить еще несколько групп наших соотечественников. Рассчитываем, что таким образом большинство пребывающих в Индонезии и обратившихся за содействием граждан Беларуси вернутся домой, — сообщает МИД.
Больше всего сейчас проблем с эвакуацией белорусских граждан из
— Идет работа всех заинтересованных госорганов по практической отработке путей возможного решения этих проблем, — отмечают в МИД.
Напомним, с 3 апреля Литва
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Со своей стороны «Белавиа» на сегодняшний день не намерена отменять запланированные рейсы, которые активно используются иностранными гражданами для возвращения...
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