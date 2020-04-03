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Лось вышел на дорогу в Минске неподалеку от Национальной библиотеки

03.04.2020 16:34 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Нарушил правила дорожного движения и лось, который вышел на дорогу в Минске неподалеку от Национальной библиотеки. Вероятно, зверь появился в городе  случайно. Прогулка животного попала на видео, которое разместили на Telegram-канале ГАИ Мингорисполкома. Столичная автоинспекция вовремя выехала на участок дороги, где был замечен лось. Экипаж инспекторов ГАИ предупредил водителей об опасности, а затем проконтролировал, чтобы животное без происшествий вернулось домой - в лесной массив.
 
Теги: Минск
 
 
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Нарушил правила дорожного движения и лось, который вышел на дорогу в Минске неподалеку от Национальной библиотеки. Вероятно, зверь появился в городе  случайно....
 
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Полесская правда
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Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
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Полымя
Единство
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