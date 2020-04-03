Чревато закрытием производств и витком рецессии. Бизнес требует отмены решения о стабилизации рынка

Источник материала: Tut.by

Бизнес-союзы требуют отмены принятого правительством постановления № 184 от 30 марта «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке». Письмо (есть в распоряжении редакции) с таким требованием в пятницу отправлено на имя премьер-министра страны Сергея Румаса.





— В условиях нестабильного курса белорусского рубля, незаконченных переходных процессов ценообразования, связанных с девальвацией белорусской валюты, изменением структуры издержек и мировых цен и в связи с короновирусом принято жесткое решение о запрете повышения цен на оптовом и потребительском рынках. Его результатом для тех, кто не склонен нарушать данное постановление может быть закрытие многих производств, импортных поставок, сокращение ассортимента товаров на прилавках страны. Как следствие — еще один виток в рецессии белорусской экономики, — предупреждают бизнес-союзы.

В письме также указано на «глубокую озабоченность делового сообщества», которую вызывает ведущаяся в органах государственного управления работа над проектом указа «О дополнительных мерах по наведению порядка на потребительском рынке», на основании которого в крайне ослабленных, находящихся на грани разорения субъектах малого и среднего предпринимательства «вводится режим массовых внеплановых проверок».

Бизнес-союзы считают невыполнимыми и положения постановления № 184, а пакет таких мер «способен самым негативным образом повлиять на состояние деловой среды и уровень социальной напряженности в стране».

— Вам хорошо известна тяжелая экономическая ситуация в стране, в том числе связанная с турбулентностью на валютных рынках и короновирусом: падение объемов производства и оказания услуг, инфляция, угроза потери тысяч бизнесов и сотен тысяч рабочих мест, снижение бюджетных поступлений, — говорится в обращении.

Бизнес-союзы констатируют, что в последнее время мнение делового сообщества при принятии многих важных решений со стороны органов государственного управления игнорируется, а по части из них — представителей бизнес-союзов даже не привлекают к обсуждению, хотя благосостояние белорусского народа — одна из наших общих задач.

Авторы письма обращают внимание на то, что в Комплекс мер по обеспечению стабильной работы экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире не вошли для реализации важнейшие для малого и среднего предпринимательства предложения делового сообщества. Этот комплекс бизнес считает «крайне недостаточным для стабилизации ситуации».

Практически прекращена в любой форме работа общественно-консультативных советов при органах государственного управления. Многие важнейшие проекты НПА не поступают для обсуждения в ведущие бизнес-ассоциации.

Бизнес-союзы просят:

Отменить постановление Совмина № 184 от 30 марта 2020 г. Совместно с представителями делового сообщества оперативно принять иной нормативно-правовой акт, реально способствующий стабилизации потребительского рынка. Не принимать нормативных правовых актов в нарушение регламентов Совмина без детального обсуждения на заседаниях соответствующих Общественно-консультативных советов. Не принимать указ президента «О дополнительных мерах по наведению порядка на потребительском рынке». Комплекс мер по обеспечению стабильной работы экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире дополнительно проработать с деловым сообществом и обязательно ввести мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.

Документ подписали главы ключевых бизнес-союзов страны Виктор Маргелов, Александр Калинин, Владимир Карягин, Жанна Тарасевич, Александр Швец.