Лукашенко о 75-летии Победы: Здесь надо провести эти мероприятия. Поехал бы президент России? Нет!

Источник материала: Tut.by

Лукашенко еще не решил, поедет ли он в Москву на парад Победы. Как отметил президент, в этот праздник ему необходимо присутствовать дома.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Мы можем парад вечером провести, опыт у нас есть. Но утром мы же всегда приходили к памятнику нашему главному в центре Минска, мы его сейчас реконструировали (монумент Победы). Поэтому президент в этот день всегда на месте.

Александр Лукашенко отметил, что по-хорошему все юбилейные мероприятий лучше было бы провести в Беларуси. Наша республика — живой памятник той войне.

— Здесь надо провести эти мероприятия. Поехал бы президент России? Нет!

При этом, как отметил Лукашенко, он исходит из того, что «Москва — это моя столица».

— Я жил в той стране много лет, как человек состоялся в той стране. Поэтому Москва и моя столица. И надо бы туда, к Могиле Неизвестного солдата, — пояснил Лукашенко.

Поэтому сейчас, сказал президент, он думает, как развести мероприятия.

— Если я приму решение лететь в Москву на эти торжества, то главный вопрос — как в Беларуси мы будем праздновать.

Президент напомнил, что в той войне сражались многие, но «белоруссы и россияне гнили в окопах», больше всего от этого пострадали.

— Поэтому в год 75-летия и не только в этот год, мы никогда не должны спорить по какой-то нефти, газу и по другим вопросам. Потому то те, кто гнили в окопах — русские и белорусы — они об этом не думали. Они не думали, что мы сами добровольно откажемся от своей страны — Советского Союза. Но не мы тому виной, белорусы.

Напомним, ранее президент заявлял , что несмотря на пандемию, праздничные мероприятия в нашей стране по случаю Дня Победы отменять не будут. Он также сообщил, что сейчас его Администрация обдумывает, как сделать так, чтобы президент принял участие в празднованиях и в белорусской столице, и в Москве.