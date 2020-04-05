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Весенние полевые работы продолжаются в Беларуси

05.04.2020 13:46 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Уже засеяно около 440 000 гектаров. Сев ранних яровых завершили на юге страны в Гомельском регионе и уже финишируют в Брестской области - здесь осталось засеять менее трех процентов. Работают максимально быстро, пока почва не утратила влагу, и на полях центрального региона, где засеяно более 50 % площадей. Аграрии Гродненской области засеяли 66,8 % площадей, Могилевской – 43,8 %, в Витебской освоено 6,3 % полей.

 
 
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Уже засеяно около 440 000 гектаров. Сев ранних яровых завершили на юге страны в Гомельском регионе и уже финишируют в Брестской области - здесь осталось засеять менее...
 
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