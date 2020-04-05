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S&P: экономический рост в Беларуси в 2020 году сократится на 2%. Но многое зависит от COVID-19
05.04.2020 10:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило краткосрочные и долгосрочные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне «В». Прогноз по рейтингам — стабильный. Свой прогноз по рейтингам Беларуси агентство объяснило уровнем золотовалютных резервов.
«Мы полагаем, что накопленный Нацбанком Беларуси объем международных резервов (
В случае стрессового сценария «Беларусь может рассмотреть вопрос о согласовании дополнительных двусторонних кредитных линий с Россией или Китаем или обратиться к МВФ, хотя последний может оказаться более сложным с политической точки зрения».
Вместе с тем аналитики S&P отметили улучшение макроэкономических показателей в последние годы, жесткую фискальную политику, гибкость денежно-кредитной политики,
По оценкам агентства экономический рост в Беларуси в 2020 году в реальном выражении сократится на 2%, поскольку существенно ухудшаются перспективы роста основных торговых партнеров. Между тем, данный прогноз подвержен высокой неопределенности и зависит от прямого воздействия пандемии COVID-19 на экономику Беларуси.
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило краткосрочные и долгосрочные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне «В».
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