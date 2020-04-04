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В полях горячая пора - посевная





Президент: надо активнее заниматься весенними полевыми работами





Задача - соблюсти аграрные сроки





Впереди - свекла, кукуруза

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси продолжается массовый сев ранних яровых и зернобобовых культур На сегодня засеяно около 440 тысяч гектаров. Это 50,8 % площадей. Уже завершены работы в Гомельском регионе - засеяны все 100,9 тысяч гектаров. На финишную прямую выходят в...

На сегодня засеяно около 440 тысяч гектаров. Это 50,8 % площадей. Уже завершены работы в Гомельском регионе - засеяны все 100,9 тысяч гектаров. На финишную прямую выходят в Брестской области - здесь осталось засеять менее 3 % площадей. Аграрии Гродненского региона засеяли 66,8 % площадей - это 81 тысяча гектаров. В Минской области засеяно 50,7 % площадей. В Могилевской области - 43,8 %. В Витебской - 6,3 %. И хоть погода еще кое-где сдерживает темпы весенне-полевых работ заморозками, аграрии ежедневно прибавляют. Залог успешной посевной кампании - дисциплина, бережное отношение к технике и не случайные люди на пашне.Об ответственности в поле, которая еще ни разу не подвела белорусов,Про свой, не иначе, как лайнер, механизатор Александр Елисеенко может рассказывать часами. Не трактор, а мечта агрария. Вот уже пятый сезон, как неразлучны в поле. Даже рулить не нужно, - система точного земледелия вплоть до сантиметра сама направит машину в нужную колею. В полях сельхозпредприятия "Газовик-Сипаково" сейчас горячая пора. Сев ранних яровых. То, что обеспечит кормами животноводство. А значит, принесет прибыль. Поэтому энергонасыщенную технику доверяют лучшим. Валерий Морозов - один из молодых механизаторов. Но уже досталась эффективная 35-ка.О ходе посевной кампании речь шла буквально накануне и во время рабочей поездки Президента в Смолевичский район. Новый министр сельского хозяйства доложил о весенне-полевых работах по всем областям. Планируют управиться за 10 дней. Правда, погода в этом году не помогла аграриям - не редки заморозки.Несмотря на ночные заморозки, белорусская техника вполне справляется. Ведь с солнцем почва прогревается. Поэтому и готовятся, рассказывает Андрей Денисов, с рассветом. Кстати, для него это уже 25-я посевная. Сейчас аграрии работают в две смены. Культивация - чтобы «закрыть» влагу в почве, после - боронование и посев. В этом поле - продовольственный ячмень. Это из него потом делают перловую крупу. Кстати, о людях, а они в поле не случайно. Сам родом из этих мест и молодой механизатор Роман Купцов. Год, как на новом тракторе. Но вот такого отношения к технике мы еще не встречали - садясь в кабину, переобувается в тапочки?! Оказывается, это семейная традиция. И - особое отношение к работе.Овес и горох в Маслаках уже отсеяны. Если не подведет погода, то за неделю завершат сев ранних яровых. Впереди - свекла, кукуруза. В этом году в хозяйстве отведено под культуру свыше тысячи гектаров.