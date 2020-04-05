Посол РФ о пересмотре цены на газ для Беларуси: «Раз подписано соглашение - оно должно исполняться»

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси должны исполнять подписанный контракт по покупку российского газа. При этом эксперты могут обсудить изменение цен на мировых рынках. Такое мнение в программе «Неделя» на СТВ высказал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.





— Сейчас, когда, конечно, идет изменение цены на газ на внешних рынках, тем более, что цена, как правило, привязывается к внешней цене на нефть, мне кажется, для экспертного сообщества, для энергетиков, для газовиков тоже факт к тому, чтобы это учитывать. Но раз подписано соглашение — оно должно исполняться. Никто не сказал, что стороны не могут сесть за стол переговоров, переосмыслить. Но при этом также и скажу, что никто не позволяет соглашение подписанное не исполнять, — сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности пересмотр стоимости газа для Беларуси.

14 февраля Беларусь подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа в страну и его транспортировку через территорию республики на 2020 год. Контрактные объемы поставок и транзита сохранены на уровне 2019 года, как и цены — 127 долларов за 1 тыс. куб. м.

Александр Лукашенко периодически предъявляет претензии в части ценообразования на поставляемый российский природный газ. Эту тему белорусский лидер недавно обсуждал и в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

— 127 долларов [за 1 тыс. куб. м] - они (российская сторона. — Прим. TUT.BY) нам подсунули этот договор (меньше не можем) еще в конце прошлого года. 20 долларов мы им платим за «Белтрансгаз», который они купили у нас. 147 долларов — Украине продают где-то примерно по такой же цене, — привел данные Лукашенко в интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.

Он констатировал, что в настоящее время цены на газ на мировом рынке упали вместе с ценами на нефть: «Уже в Европе цены нет такой. Уже 80 долларов в Германии. Так туда же еще качать, а это главные затраты. Это значит, что для Беларуси фактически цена получится с учетом логистики около 40−45 долларов».

Лукашенко собрался оставить «Газпром трансгаз Беларусь» без надбавки?

В 2007—2011 годах российский «Газпром» купил белорусскую газотранспортную систему «Белтрансгаз» за 5 млрд долларов и переименовал ее в «Газпром трансгаз Беларусь».

Беларусь ежегодно импортирует около 20 млрд кубометров газа, транзит газа через территорию страны превышает 40 млрд кубометров год.