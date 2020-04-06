﻿ В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД. 21.by
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В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД

06.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

8 мая с аукциона разыграют 5 участков в Смолевичах. Все они изъяты у бывших владельцев, на каждом – «недострой» разной степени готовности. Realt.byпобывал в городе-«спутнике», в обзоре – актуальная информация и фото по каждому из лотов.

Всеучасткинакарте

В Смолевичах на торги выставили сразу пять участков с «недостроями». Все земельные наделы по 15 соток, находятся в одном квартале коттеджной застройки, недалеко от трассы Р53, которую, к слову, сейчас активно ремонтируют и расширяют.

В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД

К участкам подведены необходимые коммуникации – электричество, газ и вода. При этом траты на их проведение придется возместить. Подъезд – асфальтированные улицы. Купить участок с аукциона можно от 30 тыс. рублей.

г. Смолевичи, ул. Весенняя, 21 (Лот №1)

В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД

Участок №21 по улице Весенней – лот №1 – выделен вдоль небольшой лесополосы, разделяющей кварталы частной застройки. Участок ровный, удобный для строительства, подъезд – асфальтированная дорога. На площадке начато возведение дома. Бывший собственник успел залить фундамент площадью 112 квадратных метров. Готовность объекта – 12%. Рядом стоит старая деревянная бытовка.

В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30 024 (в том числе Br 4 884 за строение);

Координаты участка: 54.046880, 28.098097;

Кадастровый номер: 624850100005000507;

Расстояние до МКАД: 32 км.

г. Смолевичи, ул. Рождественская, 15 (Лот №2)

В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД

На улице Рождественская выделен участок №15 (Лот №2). Площадка неплохая, коммуникации и подъезд есть. Соседи активно строятся, поблизости много жилых домов. На территории участка есть незавершенное строительство, стадия готовности – 12%. «Недострой» представляет собой блочный фундамент площадью 134 «квадрата», строение оценено в 6 146 рублей.

В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30 078 (в том числе Br 6 146 за строение);

Координаты участка: 54.048670, 28.091770;

Кадастровый номер: 624850100005000494;

Расстояние до МКАД: 32 км.

г. Смолевичи, ул. Рождественская, 44 (Лот №3)

В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД

Данный участок находится в центре застройки, большинство домов вокруг жилые, коммуникации подведены, подъезд асфальтирован. До изъятия бывший собственник успел сделать немного – на площадке есть лишь свайный железобетонный фундамент, стадия готовности объекта – 2%.

В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30 011 (в том числе Br 371 за строение);

Координаты участка: 54.048695, 28.099119;

Кадастровый номер: 624850100005000603;

Расстояние до МКАД: 32 км.

г. Смолевичи, ул. Цветочная, д. 1 (Лот №4)

В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД

Участок №1 по улице Цветочной угловой. Находится рядом с лесополосой, по соседству жилые и строящиеся дома. На площадке начато строительство дома, готовность – 10%, в состав входит бетонный фундамент общей площадью 78 кв.м.

В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30 121 (в том числе Br 2 789 за строение);

Координаты участка: 54.046956, 28.100589;

Кадастровый номер: 624850100001000711;

Расстояние до МКАД: 32 км.

г. Смолевичи, ул. Цветочная, д. 18 (Лот №5)

В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД

Участок №18 находится на окраине населенного пункта. Сосед слева завершает строительство, дом справа почти готов, за территорией участка поле и лес. Коммуникации подведены, подъезд асфальтирован. На площадке есть фундамент площадью 208 квадратных метров, готовность строения – 10%.

В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД
В Смолевичах продают 5 участков с «недостроями» – асфальтированные улицы, коммуникации и всего 30 км до МКАД

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 29 960 (в том числе Br 7 360 за строение);

Координаты участка: 54.048764, 28.101265;

Кадастровый номер: 624850100005000644;

Расстояние до МКАД: 32 км.

Фото:Павел Садовский

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8 мая с аукциона разыграют 5 участков в Смолевичах. Все они изъяты у бывших владельцев, на каждом – «недострой» разной степени готовности. Realt.by побывал в...
 
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