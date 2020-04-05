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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предприятия АПК Беларуси планируют экспортировать продовольствия почти на 15 миллиардов рублей Предприятия агропромышленного комплекса Беларуси в этом году планируют экспортировать продовольствия почти на 15 миллиардов рублей. Спрос растет на овощи, фрукты...

Предприятия агропромышленного комплекса Беларуси в этом году планируют экспортировать продовольствия почти на 15 миллиардов рублей. Спрос растет на овощи, фрукты и картофель, но особенно на мясомолочные продукты. Ключевая позиция у агрохолдингов. Это крупные предприятия, которые занимаются выращиванием и переработкой, а также сами продают свою продукцию. В Минской области таких агропромышленных гигантов несколько, один из них в Смолевичском районе. О том, как высокие технологии и продуманная маркетинговая стратегия меняет взгляд на простые с виду вещи, -(видео).