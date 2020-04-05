ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Предприятия АПК Беларуси планируют экспортировать продовольствия почти на 15 миллиардов рублей

05.04.2020 16:34 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Предприятия агропромышленного комплекса Беларуси в этом году планируют экспортировать продовольствия почти на 15 миллиардов рублей. Спрос растет на овощи, фрукты и картофель, но особенно на мясомолочные продукты. Ключевая позиция у агрохолдингов. Это крупные предприятия, которые занимаются выращиванием и переработкой, а также сами продают свою продукцию. В Минской области таких агропромышленных гигантов  несколько, один из них в Смолевичском районе. О том, как высокие технологии и продуманная маркетинговая стратегия меняет взгляд на простые с виду вещи, - Алексей Кондратенко (видео).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятия агропромышленного комплекса Беларуси в этом году планируют экспортировать продовольствия почти на 15 миллиардов рублей. Спрос растет на овощи, фрукты...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Теплая зима. МАРТ повысил на апрель стоимость газа для «Белэнерго»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика