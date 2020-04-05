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Предприятия АПК Беларуси планируют экспортировать продовольствия почти на 15 миллиардов рублей
05.04.2020 16:34 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПредприятия агропромышленного комплекса Беларуси в этом году планируют экспортировать продовольствия почти на 15 миллиардов рублей. Спрос растет на овощи, фрукты и картофель, но особенно на мясомолочные продукты. Ключевая позиция у агрохолдингов. Это крупные предприятия, которые занимаются выращиванием и переработкой, а также сами продают свою продукцию. В Минской области таких агропромышленных гигантов несколько, один из них в Смолевичском районе. О том, как высокие технологии и продуманная маркетинговая стратегия меняет взгляд на простые с виду вещи, - Алексей Кондратенко (видео).
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Предприятия агропромышленного комплекса Беларуси в этом году планируют экспортировать продовольствия почти на 15 миллиардов рублей. Спрос растет на овощи, фрукты...
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